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بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر
منوعات
2023-01-16 | 09:55
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بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر
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بعد تنشقهم أحادي أكسيد الكربون... وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الجزائر
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية الاثنين، وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية للعاصمة تسمّمًا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما يرفع الوفيات من جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلاً منذ بداية العام.

وبدوره، قال الملازم الأول خالد بن خلف الله في تصريح للتلفزيون الحكومي: "تدخلت الحماية المدنية مساء الأحد في الساعة 11:24 ليلاً ببلدية الكاليتوس لإجلاء جثث ستة أشخاص من نفس العائلة هم الأب والأم وأربعة أولاد توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء".

وأضاف: "الجثث كانت في مرحلة التعفن وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ 4 أيام على الأقل".

ومنذ بداية السنة، توفي 27 شخصًا تسممًا بغاز أحادي أكسيد الكربون، منهم 17 في يوم واحد الأسبوع الماضي، بحسب الحماية المدنية، التي تعلن يوميًا عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصًا.

وبحسب المتحدث باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي فإن سنة 2022 شهدت وفاة 103 أشخاص جراء السبب نفسه.

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