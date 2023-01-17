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كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!
منوعات
2023-01-17 | 05:52
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كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!
الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون يعتذر لميغان ماركل بسبب مقالة هاجمها فيها
أعلن الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون الإثنين أنّه قدّم اعتذاره لميغان ماركل وزوجها الأمير هاري بسبب مقالة هاجم فيها دوقة ساسكس بشدة.
وبعد المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "هاري اند ميغان" الذي تلاه نشر مذكرات هاري، كتب جيريمي كلاركسون مقالة في صحيفة "ذي صن" تطرق فيها إلى دوقة ساسكس.
وأشار في المقالة إلى أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها، يا للعار، وترمي عليها البراز".
وقد تلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقالة التي ندد بها أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.
وقال الصحافي البالغ 62 عاماً "أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى"، مشيراً إلى أنه استند في المقالة إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز".
ووصف ناطق باسم هاري وميغان "اعتذارات" الصحيفة بـ"الخدعة الإعلامية"، مشيراً إلى أنّ "ذي صن" لم تتصل حتى بدوقة ساسكس للاعتذار.
وكتب كلاركسون في منشور عبر إنستغرام الاثنين "في صباح عيد الميلاد، أرسلت بريداً إلكترونياً إلى هاري وميغان في كاليفورنيا لتقديم اعتذاري"، مضيفاً: "قلت لهما إنني كنت مشوشاً مما قالاه عبر التلفزيون، إلا أنّ اللغة التي استخدمتُها في مقالتي كانت مخزية وأشعر بالأسف الكبير لاعتمادها".
وأوضح مقدّم برنامج "توب غير" الشهير أنّه نسي الإشارة إلى أنه اقتبس ما كتبه من مسلسل "غايم اوف ثرونز"، وقال إنّ "المقالة أعطت انطباعاً وكأنني أدعو بالفعل إلى ممارسات عنفية تجاه ميغان".
يذكر أن في أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.
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الأمير هاري
اعتذار
جيريمي كلاركسون
بريطانيا
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