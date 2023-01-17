الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!
منوعات
2023-01-17 | 05:52
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!

الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون يعتذر لميغان ماركل بسبب مقالة هاجمها فيها

أعلن الصحافي البريطاني جيريمي كلاركسون الإثنين أنّه قدّم اعتذاره لميغان ماركل وزوجها الأمير هاري بسبب مقالة هاجم فيها دوقة ساسكس بشدة.

وبعد المسلسل الوثائقي الأخير للزوجين على نتفليكس بعنوان "هاري اند ميغان" الذي تلاه نشر مذكرات هاري، كتب جيريمي كلاركسون مقالة في صحيفة "ذي صن" تطرق فيها إلى دوقة ساسكس.

وأشار في المقالة إلى أنه يحلم باليوم "الذي تُجبر فيه ميغان على السير عارية في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها، يا للعار، وترمي عليها البراز".

وقد تلقت منظمة المعايير الصحافية المستقلة في المملكة المتحدة أكثر من 20 ألف شكوى بشأن المقالة التي ندد بها أيضاً الكثير من الشخصيات البريطانية العامة.

وقال الصحافي البالغ 62 عاماً "أشعر بالرعب لأني سببت الكثير من الأذى"، مشيراً إلى أنه استند في المقالة إلى "اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز".

ووصف ناطق باسم هاري وميغان "اعتذارات" الصحيفة بـ"الخدعة الإعلامية"، مشيراً إلى أنّ "ذي صن" لم تتصل حتى بدوقة ساسكس للاعتذار.

وكتب كلاركسون في منشور عبر إنستغرام الاثنين "في صباح عيد الميلاد، أرسلت بريداً إلكترونياً إلى هاري وميغان في كاليفورنيا لتقديم اعتذاري"، مضيفاً: "قلت لهما إنني كنت مشوشاً مما قالاه عبر التلفزيون، إلا أنّ اللغة التي استخدمتُها في مقالتي كانت مخزية وأشعر بالأسف الكبير لاعتمادها".

وأوضح مقدّم برنامج "توب غير" الشهير أنّه نسي الإشارة إلى أنه اقتبس ما كتبه من مسلسل "غايم اوف ثرونز"، وقال إنّ "المقالة أعطت انطباعاً وكأنني أدعو بالفعل إلى ممارسات عنفية تجاه ميغان".

يذكر أن في أحد أبرز مشاهد المسلسل الشهير، تُرغم شخصية نسائية على المشي في "مسيرة العار" عارية في الشوارع فيما يرمى الناس القاذورات عليها.

آخر الأخبار

منوعات

ميغان ماركل

الأمير هاري

اعتذار

جيريمي كلاركسون

بريطانيا

LBCI التالي
هاجمت رجلاً وقتلت كلباً وغزالاً ... هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب افريقيا
عدد سكان الصين يتراجع لأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-14

الراعي اختتم زيارته الى بريطانيا: ندعو القوى الدولية المهتمة بلبنان الى مساعدته سياسيا لتجاوز أزمته الراهنة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-14

بريطانيا سترسل دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا وزيلينسكي يرحّب بالقرار

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-12

الراعي واصل زيارته بريطانيا والتقى نوابا ومسؤولين: لضرورة وقوف المجتمع الدولي بجانب لبنان

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

لندن تطالب إيران بعدم تنفيذ حكم إعدام بحق شخص دين بالتجسس لصالح بريطانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:48

العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

LBCI
منوعات
06:05

هاجمت رجلاً وقتلت كلباً وغزالاً ... هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب افريقيا

LBCI
منوعات
05:34

عدد سكان الصين يتراجع لأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

رسالة من فراس حمدان الى وزير العدل..

LBCI
صحف اليوم
2023-01-16

وقائع عن مقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له.. (نداء الوطن)

LBCI
حال الطقس
2022-12-08

طقس مستقرّ وارتفاع في درجات الحرارة.. اليوم

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..

LBCI
أخبار لبنان
07:58

لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب

LBCI
أخبار لبنان
07:53

فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات

LBCI
أخبار لبنان
06:54

عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان في محيط مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي

LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:41

هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
07:11

حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
04:31

صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة