المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

في حال كنتم تظنّون أنّكم قد شهدتم على الشتاء الأبرد في حياتكم، عليكم أوّلاً معرفة اسم أبرد مدينة في العالم وأدنى درجة حرارة فيها.

ففي مدينة "ياكوتسك" في شرق سيبيريا، انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر ليتم تصنيفها على أنّها من أبرد الأماكن في العالم.

وقد سجّلت "ياكوتسك" موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي في شهر كانون الثاني. وبالرّغم من تعوّد السكان على الطقس إلّا أنّهم أُجبروا على اتخاذ تدابير إضافية للتدفئة.

وبحسب السكان، فإنّ الجوّ البارد قد يؤدّي أحياناً إلى تجمّد رموشهم، مؤكّدين أنّ ارتداء الأوشحة والطبقات المتعدّدة والقفازات والقبعات والأغطية معاً هو الحلّ لمواجهة قساوة الطقس.