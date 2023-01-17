الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
منوعات
2023-01-17 | 07:04
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

في حال كنتم تظنّون أنّكم قد شهدتم على الشتاء الأبرد في حياتكم، عليكم أوّلاً معرفة اسم أبرد مدينة في العالم وأدنى درجة حرارة فيها.
 
ففي مدينة "ياكوتسك" في شرق سيبيريا، انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر ليتم تصنيفها على أنّها من أبرد الأماكن في العالم.
 
وقد سجّلت "ياكوتسك" موجة برد طويلة بشكل غير طبيعي في شهر كانون الثاني. وبالرّغم من تعوّد السكان على الطقس إلّا أنّهم أُجبروا على اتخاذ تدابير إضافية للتدفئة.
 
وبحسب السكان، فإنّ الجوّ البارد قد يؤدّي أحياناً إلى تجمّد رموشهم، مؤكّدين أنّ ارتداء الأوشحة والطبقات المتعدّدة والقفازات والقبعات والأغطية معاً هو الحلّ لمواجهة قساوة الطقس. 

آخر الأخبار

منوعات

المدينة الأبرد في العالم

سيبيريا

جليد

LBCI التالي
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
هاجمت رجلاً وقتلت كلباً وغزالاً ... هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب افريقيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-14

حميه: للإلتزام بما يفرضه المرور على الطرقات الجبلية التي تتكون عليها طبقات جليدية

LBCI
رياضة
2023-01-04

في حادث عربة جليد... وفاة سائق الراليات الأميركي كين بلوك

LBCI
منوعات
2023-01-03

مغامرة سياحية في رومانيا... فندق "جليدي" يستقطب الآلاف من الزوار (صور)

LBCI
أخبار دولية
2022-12-24

ميلاد جليدي في الولايات المتحدة الاميركية…

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:48

العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً

LBCI
منوعات
06:05

هاجمت رجلاً وقتلت كلباً وغزالاً ... هروب أنثى نمر من إحدى الحدائق في جنوب افريقيا

LBCI
منوعات
05:52

كاتب المقال المسيء إلى ميغان ماركل يعتذر لها!

LBCI
منوعات
05:34

عدد سكان الصين يتراجع لأول مرة منذ أكثر من 60 عامًا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-16

رسالة من فراس حمدان الى وزير العدل..

LBCI
صحف اليوم
2023-01-16

وقائع عن مقتل الجندي الإيرلندي: الحادث وقع من دون تخطيط مسبق له.. (نداء الوطن)

LBCI
حال الطقس
2022-12-08

طقس مستقرّ وارتفاع في درجات الحرارة.. اليوم

LBCI
منوعات
07:04

المدينة الأبرد في العالم... كم تبلغ درجة الحرارة فيها؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:02

لقاء تشاركي بين المجلس الإقتصادي الإجتماعي وبو صعب..

LBCI
أخبار لبنان
07:58

لجنة التربية النيابية لم تنعقد بسبب فقدان النصاب

LBCI
أخبار لبنان
07:53

فرونتسكا وخلف في بكركي وبحث لآخر التطورات

LBCI
أخبار لبنان
06:54

عشيرة آل جعفر في بعلبك تناشد قائد الجيش... ما السبب؟

LBCI
أخبار لبنان
06:33

اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان في محيط مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
06:32

صرخة لتجمّع متقاعدي قوى الأمن الداخلي

LBCI
رياضة
13:38

العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة

LBCI
رياضة
13:37

برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني

LBCI
أخبار دولية
13:34

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
05:14

إرتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
امن وقضاء
08:41

هيئة إدارة السير حددت أيام تسديد رسوم السير السنوية إعتبارًا من الغد

LBCI
اقتصاد
02:41

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
فنّ
07:11

حالة إليسا الصحيّة تقلق الجمهور... سفر إلى أميركا ودعاء بالشفاء!

LBCI
أخبار لبنان
11:12

وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي

LBCI
فنّ
04:31

صوتها خادش للحياء... توقيف إعلامية مصرية عن العمل

LBCI
صحف اليوم
01:45

جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب

LBCI
أمن وقضاء
03:03

يخزّن المخدّرات داخل منزله ويروجها لزبائنه على متن دراجة آلية... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة