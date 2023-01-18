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عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه

منوعات
2023-01-18 | 03:41
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عن عمر 118 عاما... وفاة &quot;عميدة سنّ البشرية&quot; الأخت أندريه
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عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه

وفاة الأخت أندريه عن عمر 118 عاما.

توفيت أكبر معمرة في العالم، الأخت أندريه، عن عمر 118 عاما خلال نومها فجر الثلاثاء في دار رعاية المسنين الذي تقيم فيه في تولون في جنوب فرنسا.

ووفق وكالة فرانس برس، فما من هيئة رسمية تصدر شهادات تثبت أن الشخص هو عميد سن البشرية، إلا أن الخبراء عيّنوها الشخص الأكبر سنا في العالم الذي يمكن التحقق من عمره في السجلات المدنية، منذ 25 نيسان 2022، أي بعد وفاة اليابانية كاين تاناكا عن 119 عاما.

 وكانت الأخت أندريه أكدت في السنوات الأخيرة أنها ملت من الحياة. كما أصبحت مقعدة وفقدت بصرها.

 وولدت الأخت أندريه أو لوسيل راندون في 11 شباط 1904 في آليس في جنوب فرنسا. وكانت أعربت عن أسفها لفقدانها بعض قدراتها الجسدية في الفترة الأخيرة.

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