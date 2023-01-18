الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بتهمة الاحتيال... بدء محاكمة إيلون ماسك
منوعات
2023-01-18 | 07:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بتهمة الاحتيال... بدء محاكمة إيلون ماسك
بدء محاكمة إيلون ماسك الثلاثاء في سان فرانسيسكو بتهمة الاحتيال
بدأت محاكمة إيلون ماسك الثلاثاء في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.
وتعود القضية إلى آب 2018، عندما غرّد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، ما تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
وبدوره، قال القاضي إدوارد تشين، للمحلفين المحتملين: "يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثّرت بشكل مصطنع على سعر سهم تسلا وأسهم أخرى".
وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأميركية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تسلا.
وجادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو حيث اشترى تويتر في أواخر تشرين الأول ، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم "في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيّزة وسلبية عن ماسك".
وأضافوا: "الصحافة المحلية، خلافًا لطريقتها المعتادة في تغطية الخطط الاجتماعية، ألقت باللوم على ماسك شخصيًا في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضده".
لكن القاضي إدوارد تشين اعتبر الجمعة أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وأن يدرج إيلون ماسك في قائمة الشهود.
وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها "كاذبة ومضللة".
وسبق أن سبّبت تغريدات رئيس شركة تسلا خلافات بينه وبين السلطات.
فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى اثر تلك التغريدة معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلاً على امتلاكه التمويل اللازم.
وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة تسلا، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقًا بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط تسلا من محام مختص.
وقد حاول إيلون ماسك في الربيع إبطال هذا القرار دون جدوى.
آخر الأخبار
منوعات
إيلون ماسك
شركة تسلا
محاكمة
احتيال
التالي
توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-16
محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس... إليكم تفاصيل قصتهما
أخبار دولية
2023-01-16
محاكمة جهادي فرنسي وزوجته المغربية في باريس... إليكم تفاصيل قصتهما
0
آخر الأخبار
2023-01-15
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم
آخر الأخبار
2023-01-15
سعيد مالك لـ"الأحد مع ماريو": الادارة الاميركية تعتبر ان هناك موقوفا في تحقيقات المرفأ من الجنسية الاميركي وهو موقوف من دون محاكمة منذ فترة طويلة جدا وبالتالي تحوّل رهينة للنظام الحاكم
0
آخر الأخبار
2023-01-13
الوكالة الوطنية: المجلس العدلي أرجأ جلسة المحاكمة في قضية انفجار التليل الى 2 شباط المقبل
آخر الأخبار
2023-01-13
الوكالة الوطنية: المجلس العدلي أرجأ جلسة المحاكمة في قضية انفجار التليل الى 2 شباط المقبل
0
منوعات
2023-01-11
أكبر خسارة في الثروة الشخصية... إيلون ماسك يحطم رقماً قياسياً في غينيس
منوعات
2023-01-11
أكبر خسارة في الثروة الشخصية... إيلون ماسك يحطم رقماً قياسياً في غينيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:06
"حلم للعلماء"... اكتشاف أقدم حجر يحمل نقوشاً بالأحرف الرونية في النرويج
منوعات
09:06
"حلم للعلماء"... اكتشاف أقدم حجر يحمل نقوشاً بالأحرف الرونية في النرويج
0
منوعات
08:37
توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال
منوعات
08:37
توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال
0
منوعات
03:41
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
منوعات
03:41
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
0
منوعات
2023-01-17
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
منوعات
2023-01-17
العمر مجرّد رقم... مسنة مصرية تتعلّم القراءة والكتابة بعمر 87 عاماً
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-01-16
معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
آخر الأخبار
2023-01-16
معلومات للـLBCI: المدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون ادعى على مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر والمتعهد جهاد العرب وشركته بتهمة تنفيذ مطمر الكوستا برافا من دون الحصول على موافقة الأثر البيئي وأحال الملف على قاضي التحقيق البيئي
0
منوعات
03:41
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
منوعات
03:41
عن عمر 118 عاما... وفاة "عميدة سنّ البشرية" الأخت أندريه
0
فنّ
2022-12-27
كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)
فنّ
2022-12-27
كريستينا صوايا تكشف: "إبنتي ستغادر لبنان"... فهل ترافقها الى فرنسا؟ (فيديو)
0
صحف اليوم
2022-12-16
نصر الله: مشاركتنا في جلسة الحكومة لم تكن رسالة (الأخبار)
صحف اليوم
2022-12-16
نصر الله: مشاركتنا في جلسة الحكومة لم تكن رسالة (الأخبار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
أخبار دولية
08:08
تحطّمِ مروحية قرب حضانة في كييف... وسقوط 16 قتيلا بينهم وزير الداخلية الأوكراني
0
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
أخبار لبنان
08:01
لا مؤسسات عامة وادارات رسمية اليوم... والسبب: اضراب بدعوة من رابطة موظفي الدولة
0
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
أخبار دولية
07:31
إردوغان يلّمح إلى إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 14 أيار
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية السعودية: المملكة تحاول إيجاد طريقٍ للحوار مع إيران
0
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
0
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
أمن وقضاء
06:57
لقاءٌ بين القاضي طارق البيطار والوفد القضائي الفرنسي
0
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
أخبار لبنان
06:49
مجلس المطارنة الموارنة: جلسة مجلس الوزراء غير دستورية
0
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
06:07
اساتذة التعليم الرسمي اعتصموا تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء
0
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
أخبار دولية
14:30
حضور خليجي لافت في منتدى دافوس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
آخر الأخبار
06:26
ميقاتي: أقرينا مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء ووافقنا على فتح اعتماد الـ62 مليون دولار للكهرباء وتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الكهرباء
2
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
أخبار دولية
03:11
أ.ف.ب نقلا عن الشرطة: مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف
3
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
أخبار لبنان
07:00
بأجواء مريحة اجتمع مجلس الوزراء... ما هي البنود التي أُقّرت؟
4
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
أمن وقضاء
13:16
سلوم موقوفة مجددًا بفساد النافعة وإشارة التوقيف من غسان عويدات شخصيًا
5
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
أخبار لبنان
14:24
نصر الله: سنشارك في جلسة مجلس الوزراء لمعالجة ملفٍ ملِّح وهو الكهرباء وليس لتحدي أحد
6
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
أخبار لبنان
14:50
محققون أوروبيون يستمعون لشاهدين أحدهما مصرفي في قضية سلامة
7
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:16
نصر الله يحجّم باسيل "ميثاقياً" وميقاتي يسعى إلى "نصاب طابش"! (نداء الوطن)
8
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
فنّ
04:57
كارلا حداد تظهر قوامها الرشيق وتحبس الأنفاس في كواليس برنامجها الجديد (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store