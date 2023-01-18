توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال

شرطة لندن تتهم أحد المشجعين بالاعتداء بالضرب على حارس مرمى آرسنال

وجهت شرطة لندن الثلاثاء تهمة لأحد المشجعين بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال آرون رامسدايل عقب مباراة دربي شمال لندن الأسبوع الماضي أمام توتنهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب الأخير.



واتهم جوزيف واتس، 35 عامًا، بالاعتداء بالضرب، والذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب وإلقاء مقذوفة على الملعب عقب فوز آرسنال. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبوري الابتدائية في 17 شباط.



وعقب حادثة الأحد، أدان الاتحاد الإنكليزي الحادث بشدّة، وأصر توتنهام على أن "العنف بأي شكل من الأشكال لا مكان له في كرة القدم".



وبفوزه في المباراة، وسّع آرسنال صدارته للترتيب العام إلى ثماني نقاط على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب والثاني في الترتيب.