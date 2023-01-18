"حلم للعلماء"... اكتشاف أقدم حجر يحمل نقوشاً بالأحرف الرونية في النرويج

أعلن علماء آثار نرويجيون العثور على أقدم حجر جيري يحمل نقوشاً بالأحرف الرونية الاسكندينافية في العالم، تعود النقوش المحفورة عليه إلى نحو ألفَي عام، بالقرب من بحيرة تيريفيوردن شمال غرب أوسلو، وذلك أثناء أشغال بناء خط للسكك الحديد.

وبحسب متحف أوسلو للتاريخ الثقافي، فإن عملية تحديد تاريخ العظام والأخشاب المتفحمة التي عثر عليها في مدفن اكتُشف في خريف عام 2021، بجانب الحجر يشير إلى أنه نُحت ما بين السنة الأولى والسنة 250 بعد الميلاد.

ووصف المتحف هذا الاكتشاف بأنه "بمثابة حلم للعلماء" المتخصصين بهذا النوع من الحجارة.

وكانت الأحجار الرونية توضع عادة على الأضرحة، وخصوصاً خلال عصر الفايكينغ، وهي تحمل نقوشاً بالأحرف الرونية، وهي أقدم أبجدية معروفة في الدول الاسكندنافية.

وأفادت عالمة الرونية كريستل زيلمر لوكالة "إن تي بي" النروجية بأنه "كان يُعتقد أن الأحجار الأولى في النروج والسويد ظهرت قرابة العام 300 أو 400، ولكن يبدو أن بعضها قد تكون أقدم مما كان يعتقد سابقاً".

ويُذكر أن الحجر سيُعرض في متحف أوسلو للتاريخ الثقافي من 21 كانون الثاني إلى 26 شباط.