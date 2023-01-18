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مدير شركة في فرنسا يعثر على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية
منوعات
2023-01-18 | 10:00
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مدير شركة في فرنسا يعثر على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية
العثور على كوكايين داخل علبة تحوي معدات إلكترونية في فرنسا
عثر مدير شركة في كامبير غرب فرنسا، على كيلوغرام من الكوكايين وهو يقوم بتفريغ علب تحوي معدات إلكترونية، متأتية من حاوية وصلت إلى ميناء لوهافر، أبرز نقطة لدخول الكوكايين إلى فرنسا من أميركا الجنوبية.
وقال مدير الشركة الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "فوجئتُ بسقوط كيلوغرام من الكوكايين أمامي"، ليؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو تلغرام" اليومية.
وعندما فتح المدير العلبة المستطيلة الملفوفة بكيس أسود، عثر على المسحوق الأبيض. وقال: "اشتبهت في أنها مخدرات لأننا نشاهد حوادث مماثلة عبر التلفزيون"، مشيراً إلى أنّه اتّصل فوراً بمركز الشرطة.
وأوضح أنّ الحاوية التي عبرت ميناء لوهافر كانت محمّلة بمعدات إلكترونية مصنوعة في المكسيك.
وأصبح ميناء لوهافر نقطة الدخول الرئيسة للكوكايين إلى فرنسا من أميركا الجنوبية. وفي عام 2021، ضُبطت 10 أطنان من المخدرات في 3 ملايين حاوية عبرت الميناء.
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فرنسا
معدات الكترونية
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