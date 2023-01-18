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قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني

منوعات
2023-01-18 | 10:54
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قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني
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قطع رأس زوجته وحمله أمام المارة... جريمة قتل مروعة هزت الشارع الإيراني

حكم القضاء الإيراني بالسجن لمدة ثمانية أعوام بحق رجل ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء أن القضاء الإيراني أمر بالسجن لمدة ثمانية أعوام بحق رجل بتهمة ارتكابه جريمة مروعة بحق زوجته أثارت صدمة في البلاد العام الماضي.

وفي التفاصيل، فقد قُتلت الضحية مونا حيدري التي كانت تبلغ من العمر 17 عاما، على يد زوجها وشقيقه "في جريمة شرف"، الّذي قطع رأسها وحمله في الشارع أمام المارة مع ابتسامة عريضة، في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان في شباط 2022.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي أن عائلة الضحية "عفت عن القاتل سجاد حيدرنوا" بدلاً من المطالبة بإنزال أشدّ العقوبات به.

وأضاف ستايشي في مؤتمر صحفي أنه "حُكم على القاتل بالسجن سبعة أعوام ونصف عام لإدانته بالقتل العمد لامرأة مسلمة، وثمانية أشهر بسبب الاعتداء".

وفي القضية عينها، أصدر القضاء حكماً بسجن شقيق القاتل حيدر حيدرنوا 45 شهرا لإدانته "بالتواطؤ في القتل العمد".

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