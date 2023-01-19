في حدث نادر... مقتل امرأة وطفل خلال هجوم دب قطبي

في حدث نادر من نوعه، أعلنت شرطة ولاية ألاسكا الأميركية مقتل امرأة وطفل الثلاثاء خلال هجوم دب قطبي في قرية نائية على الساحل الغربي للولاية الأميركية.

وأفادت الشرطة في بيان بأنه "بحسب المعلومات الأولية"، دخل الدب إلى قرية ويلز الصغيرة التي تقطنها بمعظمها مجموعات من السكان الأصليين على ضفاف مضيق بيرينغ، و"طارد العديد من السكان".

وأضافت الشرطة أن "الدب هاجم امرأة وفتى وقتلهما"، قبل "القضاء على الحيوان بنيران أحد السكان"، موضحة أن شرطيين وعناصر متخصصين سيتوجهون إلى مكان الحادث "بمجرد أن تسمح الظروف الجوية بذلك".

ويقتصر نطاق وجود الدببة القطبية على السواحل الشمالية والغربية البعيدة للولاية. ويشكل تغير المناخ، الذي يتسبب بذوبان موئلها الرئيسي، أي الطوف الجليدي، تهديداً لبقاء الدببة.