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للمرة الأولى منذ 2019...أفلام مارفل تعود إلى الصين

منوعات
2023-01-19 | 06:53
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للمرة الأولى منذ 2019...أفلام مارفل تعود إلى الصين
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للمرة الأولى منذ 2019...أفلام مارفل تعود إلى الصين

أفلام مارفل تعود إلى الصين للمرة الأولى منذ 2019

بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود أفلام مارفل إلى دور السينما في الصين، وفق ما أعلنت شركة الإنتاج الأميركية الأربعاء، في نبأ سار لمحبي سلسلة الأفلام هذه في الصين.

وقد غابت أفلام الأبطال الخارقين من عالم مارفل، التي تحظى بشعبية كبيرة في الدولة الآسيوية العملاقة، عن دُور السينما الصينية منذ طرح فيلم "Spider-Man: Far from Home" ("سبايدر مان: فار فروم هوم") في تموز/يوليو 2019.

وتقتصر الأذونات الصينية للعرض السينمائي للأفلام الأجنبية في الصالات المحلية على بضع عشرات من الأفلام الروائية سنوياً.

وللحصول على ترخيص في السوق الصيني الضخم، تأخذ استوديوهات هوليوود في بعض الأحيان على عاتقها قص بعض المشاهد التي تعتبرها السلطات شديدة العنف أو تنطوي على عري أو على حساسية سياسية.

وأعلنت استوديوهات مارفل المملوكة لشركة ديزني الأميركية العملاقة، الثلاثاء عن إطلاق فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" في الصين في 7 شباط/فبراير.

وستطرح بعد ذلك بعشرة أيام فيلمها الأخير "أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا"، على ما أوضحت مارفل عبر صفحتها على شبكة ويبو الاجتماعية.

وعلق أحد مستخدمي الإنترنت في الصين الأربعاء "هذا الأمر لا يُصدق [...] لقد اشتقت إلى عالم مارفل كثيراً".

كانت دور السينما، مثل أماكن الترفيه الأخرى، من بين المواقع الأولى التي أُرغمت على إغلاق أبوابها في الصين مع تفشي وباء كوفيد-19.

وأعيد فتح الصالات السينمائي لكن مع قيود مشددة على صعيد عدد المتفرجين لتجنب انتشار العدوى، وهو ما لم يشجع الصينيين على الذهاب إلى دور السينما.

يمثل رفع معظم القيود الصحية في الصين الشهر الماضي عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وسيُعرض فيلم "أنت-مان أند ذي واسب كوانتومانيا" في دور العرض الصينية في اليوم نفسه لطرحه في الصالات الأميركية.
 

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