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أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!

منوعات
2023-01-20 | 08:41
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أصوات جنسية على الهواء في "بي بي سي" ... والقناة تعتذر!

الكشف عن سر الأصوات الإباحية خلال تغطية مباراة ليفربول وولفرهامبتون

في واقعة غريبة وطريفة في الوقت عينه، سُمعت أصوات "جنسية" من مقطع إباحي أثناء بث تلفزيوني مباشر، حينما كان مقدم برنامج "مباراة اليوم" على شاشة "بي بي سي"، غاري لينيكر، يتحدث على الهواء قبل مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنكليزي.

وفي التّفاصيل، فاكتشف العاملون في الاستوديو وجود هاتف محمول مثبت بشكل خفي، وقال دانييل غارفيس، صاحب محتوى حيل كوميدية على موقع يوتيوب، إنه كان وراء هذا الأمر خلال المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت "بي بي سي" عقبها بيانا اعتذرت فيه لمتابعيها قائلة: "تم سماع ضوضاء من مقطع إباحي عندما قدم لينيكر تمهيدا قبل مباراة وولفز وليفربول.. وبعد تفتيش الاستوديو اكتشفنا وجود هاتف محمول. وقد ادعى مقدم المقالب على يوتيوب، دانييل غارفيس، أنه كان وراء الحيلة في عرض يوم الثلاثاء".

وتابعت: "ضحك مقدم برنامج Match of the Day، غاري لينيكر، في اللحظة التي أدت فيها الضوضاء الجنسية التي أرسلها مقدم المقالب على يوتيوب إلى تعطيل التغطية الحية للبرنامج"، مضيفة: "تعتذر هيئة الإذاعة البريطانية لأي مشاهدين شعروا بالإهانة".

وكان المقدم ولاعب الكرة السابق، لينكر، قد نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للهاتف المحمول الذي تم استخدامه في "المقلب" قائلا بتعليق: "حسنًا، وجدنا هذا مثبتًا في الجزء الخلفي من الاستوديو..." واستنتج أن شخصا يشاهد التلفزيون هو الذي يُشغل هذه الأصوات عن بُعد.

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