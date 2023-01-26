الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي

منوعات
2023-01-26 | 07:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي

الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي

احتل معرض فني يقدم لوحات تحمل توقيع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، صدارة اهتمامات الجمهوريين في الكونغرس الذين تعهدوا باستخدام غالبيتهم في مجلس النواب للتدقيق في أعمال أسرة الرئيس.

وطالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأربعاء معرضًا في نيويورك بتقديم قائمة بأسماء الأشخاص الذين اشتروا لوحات فنية رسمها هانتر بايدن.

وقال جيمس كومر رئيس اللجنة والنائب الجمهوري عن كنتاكي في رسالته الى صاحب المعرض "إن ترتيباتك مع هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية خطيرة وشكوكًا حول ما إذا كانت عائلة بايدن تبيع مرة أخرى الوساطات والنفوذ".

وطلب كومر من مالك المعرض جورج بيرجيس الإدلاء بشهادته أمام لجنته الشهر المقبل.

ويعد هانتر بايدن هدفًا مفضلا للجمهوريين، بخاصة في ما يتعلق بعمله السابق مع الشركات الأجنبية، وقد تحدث علانية في السابق عن معاناته مع الإدمان على المخدرات.

وتشاور الجمهوريين شكوك بأن الأثرياء من الباحثين عن النفوذ قد يشترون أعمال هانتر بايدن الفنية بهدف التقرب من الرئيس للحصول على امتيازات.

وبحسب كومر فإن بعض اللوحات التي يعرضها "غاليري جورج بيرجيس" في نيويورك وصل سعرها الى 225 ألف دولار.

وغرّد كومر على تويتر الأربعاء قائلاً: "لماذا يدفع أي شخص مبالغ طائلة لهانتر بايدن مقابل عمل فني يمكن القول إنه بلا قيمة؟ هو ليس بابلو بيكاسو".

ولم يرد المعرض الذي روّج مؤخرًا للوحات هانتر بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي على طلب وكالة فرانس برس للتعليق بشكل فوري.

وواجهت إدارة بايدن التي تقدم نفسها على أنها النقيض الأخلاقي للرئيس الأسبق دونالد ترامب، الكثير من الأسئلة حول تعاملات هانتر بايدن التجارية، بخاصة خلال فترة تولي والده منصب نائب الرئيس.

آخر الأخبار

منوعات

الجمهوريون

معرض

لوحات فنية

هانتر بايدن

جو بايدن

LBCI التالي
تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022
لعدم الإساءة إلى الموتى... المتاحف البريطانية تحظر كلمة "مومياء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:57

زيلينسكي: شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
11:15

المرتضى بمناسبة إدراج معرض رشيد كرامي على لائحة التراث العالمي: ألف تحية لروح الرئيس الشهيد رشيد كرامي

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

نصّار مهنئاً بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي: نعمل على تطويره ليكون منارة سياحية وثقافية

LBCI
أخبار سياسية
2023-01-25

ميقاتي: ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي انجاز نوعي للبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:19

"شم السرطان".. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!

LBCI
منوعات
08:00

تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022

LBCI
منوعات
2023-01-25

لعدم الإساءة إلى الموتى... المتاحف البريطانية تحظر كلمة "مومياء"

LBCI
منوعات
2023-01-25

استفسار غريب... فتاة تطلب تحليل DNA للتأكد من وجود "سانتا كلوز"!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
03:53

عمالقة الفنّ ونجوم لبنان والوطن العربي في "The Stage المسرح" جديد الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
05:17

مدعي عام التمييز يمنع موظفي النيابة العامة التمييزية في قصر العدل من تسلم اي قرار او تكليف من القاضي طارق البيطار

LBCI
أمن وقضاء
07:39

بعد بيان وزير العدل... وضاح صادق: لو كنت مكانه لخجلت

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-02

وفد حزب الله من بكركي: الراعي أبدى حرصه على انجاز الاستحقاق الرئاسي بأقرب فرصة والصفحة دائماً مفتوحة بيننا لكن أوضاع البلد من كورونا وغيرها تسببت بفسحة زمينة معيّنة والفسحة الزمنية بين المحبين تزيد من الشوق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:46

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
أمن وقضاء
07:39

بعد بيان وزير العدل... وضاح صادق: لو كنت مكانه لخجلت

LBCI
أخبار لبنان
07:14

الاساتذة يتابعون تحركاتهم في الشارع

LBCI
أخبار لبنان
07:12

فرنجية في بكركي غداة لقاء الراعي مع باسيل

LBCI
أخبار لبنان
07:05

تفاصيل ما حصل أمام وزارة العدل خلال إعتصام الأهالي والناشطين وبعض النواب...

LBCI
أخبار لبنان
07:04

لا اجتماع لمجلس القضاء الأعلى: الامر اقتصر على مشاورات سريعة

LBCI
أخبار لبنان
06:37

فرنجية من بكركي: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية

LBCI
امن وقضاء
05:55

حراس وزير العدل يتعدّون على عدد من النواب ...ومحتجون دخلوا مبنى الوزارة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:15

خلف من أمام قصر العدل: لضرورة استعادة الدولة بكل مؤسساتها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!

LBCI
امن وقضاء
09:06

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار سياسية
13:05

لا صيدليات غداً في هذه الأوقات..

LBCI
امن وقضاء
13:38

معلومات للـLBCI: عدد من قضاة مجلس القضاء الأعلى سيصر غدا على القاضي سهيل عبود تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار بناء على ادعاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والا فالتوجه الى التصعيد

LBCI
امن وقضاء
13:29

معلومات للـ LBCI: تحرك نيابي في العاشرة من صباح غد اذ يقصد عدد من نواب الكتائب والقوات وكتلة تجدد وعدد من النواب التغييريين قصر العدل للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ويخطط النواب للقاء وزير العدل

LBCI
أمن وقضاء
10:46

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
أخبار لبنان
10:32

سالم زهران: القاضي عويدات يكلّف المدير العام للأمن العام وضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق البيطار

LBCI
أخبار سياسية
06:16

فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة