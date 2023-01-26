تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022

تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022



أعلنت شركة تسلا الأربعاء تسجيلها أرباحًا قياسية في الربع الأخير من العام 2022، مؤكّدة توقعاتها للنمو على المدى الطويل رغم المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلّي.



وسجّلت الشركة أرباحًا بلغت 3,7 مليارات دولار في الربع الأخير من 2022، أي بزيادة 59 في المئة من الأرباح المسجّلة في الفترة نفسها قبل عام، وازدادت الإيرادات بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 24,3 مليار دولار.



وجاءت النتائج مدفوعة بارتفاع بنسبة 31 في المئة في شحنات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من 2021.



وأقرّت الشركة العملاقة، التي فاجأت المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، بوجود تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة و"بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة".



وقالت الشركة في بيان "في أي سيناريو، نحن مستعدّون لعدم اليقين على المدى القصير"، مضيفةً أن "تحكمها المستمر في التكلفة وفي تكلفة الابتكار يجعلها قادرة على اجتياز عام 2023 بشكل أفضل من المنافسين".



وقالت الشركة إن استراتيجيتها على المدى الطويل تسعى إلى زيادة نمو الإنتاج بنسبة 50 في المئة سنويًا، بسرعات متفاوتة.



وكانت قد تراجعت أسهم تسلا بنحو 50 في المئة عن مستواها قبل عام، ما يعكس مخاوف بشأن بيع شركات أخرى تصنع مركبات كهربائية وبشأن تباطؤ الاقتصاد والقلق من أن تعوق مساعي ايلون ماسك الأخرى الشركة، مثلما سعى العام الماضي لشراء "تويتر".