ثاني إماراتي يشارك في رحلة فضائية... سلطان النيادي يعلن عدم التزامه صيام رمضان خلال مهمته المقبلة (فيديو)

سيشارك الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، بعدما أعلن الأربعاء الخبر مؤكداً أنه غير ملزم بالتزام صيام رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية وذلك في نهاية الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي أقيم في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية الأربعاء، قال النيادي "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".

وأضاف النيادي "الصوم ليس إلزامياً إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام. من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم".

وسيصبح سلطان النيادي، البالغ من العمر 41 عاماً، أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 شباط إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".

ويُذكر أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب رواد الفضاء الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف.

وتشكل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022، والعقوبات الغربية التي أعقبته.