الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان الفساد في لبنان تقارير نشرة الاخبار فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية أمن وقضاء اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثاني إماراتي يشارك في رحلة فضائية... سلطان النيادي يعلن عدم التزامه صيام رمضان خلال مهمته المقبلة (فيديو)

منوعات
2023-01-26 | 11:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثاني إماراتي يشارك في رحلة فضائية... سلطان النيادي يعلن عدم التزامه صيام رمضان خلال مهمته المقبلة (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ثاني إماراتي يشارك في رحلة فضائية... سلطان النيادي يعلن عدم التزامه صيام رمضان خلال مهمته المقبلة (فيديو)

أعلن الإماراتي سلطان النيادي عدم التزامه صيام رمضان خلال رحلة الفضاء الدولية.

سيشارك الإماراتي سلطان النيادي في مهمة تمتد ستة أشهر في الفضاء، بعدما أعلن الأربعاء الخبر مؤكداً أنه غير ملزم بالتزام صيام رمضان بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية وذلك في نهاية الشهر المقبل.

وفي مؤتمر صحفي أقيم في مركز جونسون الفضائي في مدينة هيوستن الأميركية الأربعاء، قال النيادي "في حالتي يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".

وأضاف النيادي "الصوم ليس إلزامياً إذا شعر المرء على سبيل المثال بأن صحته ليست على ما يرام. من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام تفادياً لأي شيء قد يقوّض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم".

وسيصبح سلطان النيادي، البالغ من العمر 41 عاماً، أول عربي يمضي ستة أشهر في الفضاء بعد انطلاقه المقرر في 26 شباط إلى محطة الفضاء الدولية عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".

ويُذكر أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب رواد الفضاء الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف.

وتشكل محطة الفضاء الدولية أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين موسكو وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022، والعقوبات الغربية التي أعقبته.


آخر الأخبار

منوعات

الإماراتي

سلطان النيادي

رحلة فضاء دولية

صيام رمضان

أول عربي

ثاني إماراتي

هزاع المنصوري

رواد الفضاء

الأميركيين

ستيفن بون

وارن هوبرغ

الروسي أندري فيدياييف.

LBCI التالي
الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي
لعدم الإساءة إلى الموتى... المتاحف البريطانية تحظر كلمة "مومياء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-19

نصرالله: نريد رئيس جمهورية "لديه ركاب" ورئيساً "إذا نفخّوا عليه الأميركيين لا يطير من بعبدا" ولا نريد رئيساً ليمرّر فقط ست سنوات والاميركيون يتدخلون في كلّ شيء والقوى التي تعتبر نفسها سيادية تعلم وتصمت

LBCI
أخبار دولية
2022-12-02

بايدن يدعو السياسيين الأميركيين إلى التنديد علنًا بمعاداة السامية

LBCI
فنّ
2022-12-02

النجوم يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي: "وطن حاضن كل الأوطان"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:52

مقابل 2.7 مليون دولار... بيع رسوم نادرة عن "حكايات لافونتين" (فيديو)

LBCI
منوعات
09:19

"شم السرطان".. علماء يكتشفون قدرة غريبة للنمل!

LBCI
منوعات
08:00

تسلا تسجّل أرباحًا قياسية في الربع الأخير من 2022

LBCI
منوعات
07:55

الجمهوريون يحققون في بيع معرض لوحات فنية تحمل توقيع نجل الرئيس الأميركي

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:10

واشنطن: قرار الفلسطينيين وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "ليس صائبًا"

LBCI
أخبار لبنان
12:06

أعضاء من "الاعتدال الوطني" زاروا ضريح الشهيد وسام عيد

LBCI
أمن وقضاء
13:48

نادي قضاة لبنان: كل مَن ارتضى أن لا يتصرف كقاضٍ أن يبادر إلى الاستقالة

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

المحروقات تحلّق.. والأسعار تتخطى المليون!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-01-25

إخلاء سبيل جميع الموقوفين في تحقيقات المرفأ.. المعطيات الكاملة للملف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في قصر العدل... عراك مع نواب في مكتب الوزير ومحتجون غاضبون في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ماذا حصل مع نجاة عون اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جدل في شأن وضع الموظفين المخلى سبيلهم في قضية المرفأ بالتصرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو السياق الذي سلكه الإفراج عن العوف؟.. هذا ما رواه نزار زكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل إلتزمت الصيدليات بالإضراب؟

LBCI
أمن وقضاء
13:29

وسقط العدل على باب قصره... إجتماع مجلس القضاء طار والحرب المفتوحة بين البيطار وعويدات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لقمة الأستاذ الرسمي قد تردّه عن الإضراب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بعد باسيل... فرنجية في بكركي: فهل تكسر زيارتهما الجمود السياسي الحاصل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
09:06

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
02:17

ارتفاع أسعار المحروقات يتواصل!

LBCI
أخبار سياسية
06:16

فرنجية: باسيل لديه اسبابه ليرفضني فالامور أكبر من قدرته الاستيعابية ولست ضد قائد الجيش ولكن ما هو مشروعه السياسي؟ وهل معوّض رئيس توافقي؟ أنا لا أريد أن اكون رئيس تحدٍ والاكثرية بحاجة الى 65 صوتاً لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد يستطيع أن يصل الى الرئاسة

LBCI
امن وقضاء
08:45

هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجمد حسابات حسن مقلد وولديه راني وريان

LBCI
صحف اليوم
00:16

سليم لـ"الأخبار": قد أُطالب بإقالة قائد الجيش

LBCI
أخبار لبنان
16:24

مقتل شاب يعمل في محل صرافة في جل الديب رميا بالرصاص

LBCI
حال الطقس
03:15

منخفض جوّي قريبا...

LBCI
امن وقضاء
04:58

بالفيديو: تفاصيل إحباط عملية تهريب مخدرات إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة