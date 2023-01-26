مقابل 2.7 مليون دولار... بيع رسوم نادرة عن "حكايات لافونتين" (فيديو)

نظمت دار كريستيز في نيويورك الأربعاء مزاداً بيعت فيه نسخة فريدة من الرسوم التوضيحية لكتاب "حكايات لافونتين"، بتوقيع الرسام الفرنسي من القرن الثامن عشر جان باتيست أودري، مقابل 2.7 مليون دولار.

والنسخة المباعة هي عبارة عن ألبوم سميك مكون من 138 رسماً مع مناظر طبيعية مفصلة، مؤطر بمخطط أزرق، وكل من هذه الرسوم يوضح إحدى القصص الشهيرة للكاتب والشاعر الفرنسي جان دي لا فونتين، بينها "الزيز والنملة" و"الغراب والثعلب".

وكان كاتب القصة الشهيرة جان باتيست أودري، الّذي توفي عن عمر 69 عاما، رسام البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، قد أنجز هذه الأعمال في أوائل ثلاثينيات القرن الثامن عشر بالفرشاة والحبر الأسود، لكن لم يتم تجميعها على الفور.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد أوضح المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى دار كريستيز ستين ألستين، أن المجموعة تضم "جزءاً واحداً بحالته الأصلية لرسوم توضيحية أنجزها أودري لـحكايات "لا فونتين"، لافتاً إلى أن الجزء الثاني كان موجوداً ولكن "تم تشتيته" وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف.

وبحسب دار كريستيز للمزادات، فقد تراوحت قيمة الرسوم التقديرية بين 1.5 و 2.5 مليون دولار، وبالتالي فلم تقدم على الفور معلومات عن المشتري.