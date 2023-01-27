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منظمات بيئية تدين تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ"كوب28"

منوعات
2023-01-27 | 09:13
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منظمات بيئية تدين تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ&quot;كوب28&quot;
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منظمات بيئية تدين تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ"كوب28"

دانت مئات المنظمات غير الحكومية تعيين الإمارات رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28".

بعد تعيين الإمارات رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 28"، المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة، دانت مئات المنظمات غير الحكومية الخميس هذا القرار، مشيرةً إلى أن الخطوة تهدد "شرعية" الاجتماع.

ويعد الجابر، الذي تنطلق أعماله في تشرين الثاني، أول رئيس تنفيذي لشركة يتولى هذا المنصب في القمة الأممية.

وأفادت منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني من حول العالم في رسالة مفتوحة الخميس أن "القرار يهدد شرعية وفعالية كوب28".

وأضافت الرسالة "إذا كان لدينا أي أمل بالتعامل مع أزمة المناخ، فينبغي أن يكون كل مؤتمر كوب حرا من التأثير الملوّث لقطاع الوقود الأحفوري".

وحذّر الخبراء مرارا من أن العالم لا يتّجه لحصر الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية بناء على ما نصّت عليه اتفاقية باريس للمناخ. ويشيرون إلى أنه إذا كان سيتم تحقيق هذا الهدف، فلن يكون من الممكن إطلاق أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري.

بدورها، تشدد الإمارات التي تعد من أبرز منتجي الخام في العالم، على أن لا غنى عن النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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