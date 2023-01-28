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غرقت قبل قرون... حل لغز حطام سفينة حربية!

منوعات
2023-01-28 | 05:26
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غرقت قبل قرون... حل لغز حطام سفينة حربية!
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غرقت قبل قرون... حل لغز حطام سفينة حربية!

غرقت قبل قرون... حل لغز حطام سفينة حربية!

توصّل العلماء إلى حل لغز هوية سفينة حربية هولندية، غرقت في القرن السابع عشر عام 1672، قبالة سواحل إنكلترا بينما كانت تحمل ألواحًا من الرخام الإيطالي الفاخر.

واكتشفت السفينة عام 2019 وتعرّف العلماء على الحطام المحمي غير المعروف، قبالة سواحل ساسكس، على أنه السفينة الحربية الهولندية كلاين هولانديا.

وبنيت السفينة عام 1656 وتملكها أميرالية روتردام، وشاركت في المعارك الكبرى في الحرب الأنجلو هولندية الثانية (1665-1667).

وكان الحطام، الذي يقع في قاع البحر على عمق 32 مترًا تحت السطح، يُعرف حتى الآن باسم "الحطام المجهول قبالة إيستبورن".

وعلى مدار العام الماضي، عمل متخصصون من إنكلترا التاريخية ووكالة التراث الثقافي الهولندية (RCE) وجمعية الآثار البحرية على تحديد هوية السفينة. واستخدموا الأدلة التي تم جمعها من الحطام بواسطة فريق من الغواصين المحترفين والمتطوعين، بالإضافة إلى البحث الأرشيفي وتحليل حلقات الأشجار لعينات الخشب.

وبدوره، قال وزير التراث اللورد باركنسون: "إن تحديد هوية كلاين هولانديا يقدم لمحة عن القرن السابع عشر، مما يمنحنا فرصة لمعرفة المزيد عن التاريخ البحري لهذه الفترة والكشف عن الكنوز التي كانت تحت الماء لمئات السنين".

وأضاف: "يسعدني جدًا أنه بفضل هذه الشراكة بين المملكة المتحدة وهولندا، تمكنا من حل بعض الألغاز المرتبطة بهذا الحطام - وحمايته للأجيال القادمة لمواصلة البحث".
وقال دنكان ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هيستوريك إنكلاند: "يسعدنا أن علماء المواد التاريخية في إنكلترا لعبوا دورًا رئيساً في حل لغز هوية حطام السفينة هذه التي كانت مخفية سابقًا"، مشيرًا الى أن "الكشف عن قصة السفينة الحربية كلاين هولانديا يفتح فصلاً رائعًا آخر في التاريخ البحري الثري والمشترك بالفعل بين المملكة المتحدة وهولندا".

ويقول الخبراء إن حالة الحطام رائعة ويمكن أن تقدم ثروة من المعلومات حول كيفية بناء السفن الهولندية في القرن السابع عشر وأنشطة السفينة الحربية خلال رحلتها الأخيرة.
وكان جزء كبير من الهيكل الخشبي والمدافع والبلاط الرخامي الإيطالي وقطع الفخار الإيطالي من بين المواد الموجودة في قاع البحر.
 

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