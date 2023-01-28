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مساحتها نحو 1300 متر مربع... أكبر بيتزا في العالم تكسر الرقم القياسي لـ"غينيس"
منوعات
2023-01-28 | 06:57
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مساحتها نحو 1300 متر مربع... أكبر بيتزا في العالم تكسر الرقم القياسي لـ"غينيس"
مساحتها نحو 1300 متر مربع... أكبر بيتزا في العالم تكسر الرقم القياسي لـ"غينيس"
تعاون اليوتيوبر الأميركي ايرراك مع سلسلة مطاعم بيتزا هت لكسر الرقم القياسي لـ
موسوعة غينيس
للأرقام القياسية في صناعة أكبر بيتزا في العالم.
وبلغت مساحة البيتزا العملاقة 13990 قدمًا مربعًا أي ما يقارب الـ1300 متر مربع، لتكسر الرقم القياسي الأسبق البالغ 13580.27 قدمًا مربعًا.
ولم تضيع البيتزا العملاقة سدى، بل تم تقسيمها والتبرع بها للجمعيات الخيرية في جميع أنحاء لوس أنجلوس.
وصُنعت البيتزا العملاقة باستخدام 13653 رطلاً من العجين، و4948 رطلاً من صلصة المارينارا الحلوة، وأكثر من 8800 رطل من الجبنة وحوالي 630496 قطعة من الببروني.
والجدير بالذكر أن هذا ليس أول لقب لبيتزا هت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فهي تحمل أيضًا الرقم القياسي لأعلى ارتفاع لتسليم البيتزا على الأرض بعد تسليم الوجبات الجاهزة في قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا - بارتفاع 5،897 مترًا.
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