أمام الصيادين... مقتل غواص في هجوم عنيف لسمكة قرش

أمام الصيادين... مقتل غواص في هجوم عنيف لسمكة قرش



قطعت سمكة قرش بيضاء رأس الغطاس، مانويل لوبي، في هجوم مروع في باريدون كولورادو، قبالة سواحل المكسيك، في أول هجوم قاتل لسمكة قرش هذا العام.



وكان لوبيز يقوم بالغوص بحثًا عن الرخويات بالقرب من شاطئ سان خوسيه في خليج توباري على الساحل الغربي للمكسيك عندما هاجمه القرش الذي يبلغ طوله 19 قدمًا وقطع رأسه أمام مجموعة صيادين مذعورين.



ولم يكتف القرش بالقضاء على الغطاس، بل عض كتفي أحد الصيادين الموجودين على الشاطئ.



وقال الصياد خوسيه برنال، الذي شهد الهجوم: "كان مانويل لوبي يغوص عندما هاجمه الحيوان، ومزق رأسه وعض كتفيه"، مشيرًا الى أن "بعض أسماك القرش شوهدت في المنطقة في الأيام التي سبقت الهجوم وأن طاقم الصيادين في حالة تأهب قصوى".



وأضاف برنال: "تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة ومعظمهم لم يخرج منذ أيام عدة".