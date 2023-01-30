الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
15
o
الجنوب
12
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
منوعات
2023-01-30 | 06:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
رجل يزيّف خبر وفاته... أراد معرفة من سيحضر جنازته!
زيّف البرازيلي بالتازار ليموس (60 عاماً)، من كوريتيبا باران، خبر وفاته بهدف معرفة هوية الأشخاص الذين سيحضرون جنازته من عائلته وأصدقائه.
وفي التفاصيل، فأعلن ليموس وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحضّر جنازة مزيفة لأفراد عائلته وأصدقائه وقام بكل التحضيرات اللازمة ونُشر وقت ومكان الجنازة عبر فيسبوك.
وكان الخبر صادماً على عائلة ليموس، كما شكل خبر وفاة بالتازار حالة من الحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد عبّر عدد كبير من معارفه عن حزنهم في التعليقات.
ورغم سؤال الكثيرين عن سبب الوفاة لم يكن لأي من أقاربه أو عائلته إجابة واضحة، حتّى أنّ أحد أبناء أخيه توجّه إلى المستشفى للسؤال عنه ولكن جميع الموظفين نفوا الأمر لأن اسم بالتازار ليموس لم يظهر في سجلات الدخول.
واجتمع أصدقاء بالتازار ليموس وعائلته في كنيسة صغيرة في مدينته الأصلية كوريتيبا لحضور جنازته. وعند سماع صوت بالتازار وهو يروي حياته، تأثر الحاضرون بشدة وبكوا معتقدين أنه تسجيل، ثم فتح ليموس التابوت وخرج أمام الجميع.
وتسبّب بالتازار بصدمة كبيرة للحاضرين بفعلته هذه، واتهمه أصدقاؤه وعائلته بالحماقة منتقدين بشدّة ما قام به.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
تزييف وفاة
البرازيل
التالي
في الذكرى الـ75 لاغتياله... نجل حفيد المهاتما غاندي: "إيديولوجية كراهية تتنامى في الهند"
سعوديات يقدن قطارات سريعة لنقل الحجاج إلى مكة والمدينة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-01-24
ولادة نادرة في البرازيل... وزن الرضيع تخطى الـ7 كيلوغرامات! (صور)
منوعات
2023-01-24
ولادة نادرة في البرازيل... وزن الرضيع تخطى الـ7 كيلوغرامات! (صور)
0
أخبار دولية
2023-01-23
لولا مقتنع بأن البرازيل ستعود "إلى طبيعتها"
أخبار دولية
2023-01-23
لولا مقتنع بأن البرازيل ستعود "إلى طبيعتها"
0
أخبار دولية
2023-01-21
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش في أعقاب أعمال الشغب
أخبار دولية
2023-01-21
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يقيل قائد الجيش في أعقاب أعمال الشغب
0
أخبار دولية
2023-01-21
الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل
أخبار دولية
2023-01-21
الإفراج مؤقتًا عن ثلث 1400 شخص أوقفوا في إطار أعمال الشغب في البرازيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:41
أكبر معمرة تكشف سرّ العمر الطويل... "التخلص من أصحاب الشخصيات السامة"
منوعات
10:41
أكبر معمرة تكشف سرّ العمر الطويل... "التخلص من أصحاب الشخصيات السامة"
0
منوعات
10:05
دببة قطبية مُحاطة بالزهور بدلاً من الثلوج... مصوّر يُدهش متابعيه على الإنترنت (صور)
منوعات
10:05
دببة قطبية مُحاطة بالزهور بدلاً من الثلوج... مصوّر يُدهش متابعيه على الإنترنت (صور)
0
منوعات
09:58
كيم كارداشيان تقاضي رجلاً... اشترى خاتم خطوبة وادّعى أنها زوجته!
منوعات
09:58
كيم كارداشيان تقاضي رجلاً... اشترى خاتم خطوبة وادّعى أنها زوجته!
0
منوعات
07:48
بقالب حلوى يحمل الرقم 200... شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما المئة (فيديو)
منوعات
07:48
بقالب حلوى يحمل الرقم 200... شقيقتان توأم تحتفلان بعيد ميلادهما المئة (فيديو)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
امن وقضاء
11:48
مطلوبان للقضاء بجرائم محاولة قتل وأسلحة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أخبار دولية
2023-01-25
كييف ترحّب بموافقة برلين على تسليمها دبابات ليوبارد وتعتبرها "خطوة أولى"
أخبار دولية
2023-01-25
كييف ترحّب بموافقة برلين على تسليمها دبابات ليوبارد وتعتبرها "خطوة أولى"
0
فنّ
2023-01-16
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
2023-01-16
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
0
صحف اليوم
2023-01-24
البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-24
البيطار يكسر قيود "القبع": المحقّق العدلي "لا يُرد ولا يُستبدل" (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
أخبار دولية
06:57
"الأراضي المحتلة" في اجتماع وزير الخارجية الأميركية والمسؤولين المصريين
0
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
06:29
علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار أمام القاضي عويدات.. ماذا في التفاصيل؟
0
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
اقتصاد
06:13
أنطوان حبيب التقى ميقاتي: تسديد قروض مصرف الإسكان كان ولا يزال بالليرة اللبنانية
0
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
أخبار لبنان
05:26
طليس: 8 شباط اضراب وانتفاضة للسائقين العموميين
0
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
أخبار دولية
14:35
بلينكن: كل الخيارات متاحة على الطاولة لمنع إيران من الوصول لسلاح نووي
0
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
أخبار دولية
14:30
وزير الخارجية الايرانية أمام نظيره القطري: الهجوم الجبان كان يهدف زعزعة أمن ايران
0
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
13:47
انتصارات لبنانية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
رياضة
13:44
ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة
0
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
أخبار دولية
13:40
استهداف أميركي لمراكز دفاعية ايرانية.. وطهران تصف الهجوم "بالفاشل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
أخبار لبنان
08:35
قرار لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
2
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:11
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
امن وقضاء
09:05
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
4
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
امن وقضاء
03:09
هيئة إدارة السير تعلن إقفال فروعها كافة
5
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
حال الطقس
00:28
أمطار غزيرة وثلوج... إليكم تفاصيل الطقس البارد!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
هؤلاء يتحكمون بسعر صرف الدولار بالسوق
7
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
امن وقضاء
07:04
معلومات للـLBCI: النائب علي حسن خليل يتقدم بشكوى جزائية ضد القاضي طارق البيطار امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات واخرى امام التفتيش القضائي عن اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار
8
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
فنّ
07:13
صور أسعد رشدان من داخل المستشفى تقلق متابعيه.. فما هي حالته الصحيّة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store