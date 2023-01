احتفلت الشقيقتان فرانشيسكا وماريا ريتشياردي بعيد ميلادهما المئة مع أقاربهما و50 شخصاً من الأحفاد وأبناء الأحفاد.

وبالرغم من أن الوصول إلى عمر المئة عام انجاز بحدّ ذاته، إلّا أنّ الشقيقتين قرّرتا خوض سباق مع الزّمن والاحتفال بقالب حلوى يجمع عمريهما ويُظهر الرقم "200".

وتعيش الشقيقتان في مدينة أنزانو دي بوليا في جنوب شرق إيطاليا، وكانت فرانشيسكا وماريا ريتشياردي تعملان في الزراعة وفي مهنة التطريز.



