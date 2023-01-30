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كيم كارداشيان تقاضي رجلاً... اشترى خاتم خطوبة وادّعى أنها زوجته!

منوعات
2023-01-30 | 09:58
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كيم كارداشيان تقاضي رجلاً... اشترى خاتم خطوبة وادّعى أنها زوجته!
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كيم كارداشيان تقاضي رجلاً... اشترى خاتم خطوبة وادّعى أنها زوجته!

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تقاضي رجلاً بعدما حضر إلى منزلها لأكثر من مرّة، وادّعى أنها زوجته.

حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأسبوع الماضي على أمر تقييدي موقت ضدّ رجل حضر إلى منزلها لأكثر من مرّة، وادّعى أنها زوجته.
 
وبحسب المعلومات، فقد كشفت كارداشيان، 42 عاما، في مستندات المحكمة أن الرجل، واسمه جوموني فيكتور زيغلر، بدأ في الاتصال بها الشهر الماضي.
 
وأخبرت كارداشيان المحكمة، عبر محاميها شون هولي، أن رجال الأمن أوقفوا زيغلر، 28 عامًا، عندما ذهب إلى منزلها أكثر من مرّة، ونشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت وادّعى أنها زوجته.
 
وقالت كارداشيان إن زيغلر أرسل إلى مقر إقامتها خاتم خطوبة من الألماس ومفتاح غرفة فندق، وأن لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.
 
وأضافت كارداشيان، وهي أم لأربعة أطفال، للمحكمة أنها عانت من ضائقة عاطفية بسبب أفعال زيغلر غير المرغوب بها. ومن المقرر عقد جلسة استماع الشهر المقبل في هذه القضية.

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نجمة تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

جوموني فيكتور زيغلر

محكمة

أمر تقييدي مؤقت

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زوجة.

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