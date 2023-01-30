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دببة قطبية مُحاطة بالزهور بدلاً من الثلوج... مصوّر يُدهش متابعيه على الإنترنت (صور)
منوعات
2023-01-30 | 10:05
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دببة قطبية مُحاطة بالزهور بدلاً من الثلوج... مصوّر يُدهش متابعيه على الإنترنت (صور)
وثّق مصوّر كندي الدببة القطبية في فصل الصيف بدلاً من الشتاء في مشهدٍ خال من الثلوج والمساحات البيضاء.
وثّق مصوّر الحياة البرية الكندي، مارتن غريغوس الدّببة القطبيّة في مشهدٍ خال من الثلوج والمساحات البيضاء، ما شكّل إرباكاً لمن اعتاد على الصّور النمطيّة.
وتشجع المصّور المولود في سلوفاكيا على السّعي وراء تصوير الدببة القطبية في فصل الصيف بدلاً من الشتاء.
وفي مجموعة الصور الّتي التُقطت في مقاطعة مانيتوبا الكنديّة، تظهر الدببة خلال سباحتها في المياه الصافية بلا اكتراث، وخلال استرخائها بين الورود الأرجوانية الزاهية.
وشكّك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في صدقية الصور، بينما شعر آخرون بالحماس في ما يخصّ النظرة الجديدة للدببة القطبية.
ويُذكر أن المُصوّر عمل على هذا المشروع لأكثر من 30 يومًا خلال عامي 2020، و2021.
كما كشف غريغوس أنه لم يزر الدّببة في عام 2022، لكنه يخطط لزيارتها خلال عامي 2023 و2024.
وبدوره، قال غريغوس لشبكة "سي أن أن" الإخبارية: "كانت الفكرة الأساسيّة وراء هذه الرحلة الاستكشافية.. هي إظهار قصّة جميلة للعالم، وجعل الأشخاص يتواصلون مع الدببة بصفتها كائنات لطيفة، وبالتّالي الشّعور بأنّهم يلتزمون بحمايتها".
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