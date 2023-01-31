ولادة رضيع داخل قطار فائق السرعة في فرنسا

أعلنت شركة "اس ان سيه اف" المشغلة للقطار مع شركة "دوتشه بان" الألمانية الاثنين ولادة طفل صباح الأحد داخل قطار فائق السرعة يربط فرنسا بألمانيا.

وبعد ساعة واحدة من مغادرة قطار "آيس 9571" باريس إلى شتوتغارت، أي قرابة الساعة الثامنة صباحاً، أُبلغ سائق القطار بأنّ إحدى الراكبات تعاني انقباضات وخسرت ماء الجنين، فأبلغ بدوره مركز التشغيل الذي يدير خط القطارات الفائقة السرعة الشرقية.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد توقف القطار استثنائياً عند الساعة 8:10 صباحاً في محطة لورين في لوفينييه في موسيل، ليتمكن عناصر الإغاثة من توفير الرعاية اللازمة للراكبة. كما حضر طبيب لمساعدة المرأة الحامل المقيمة في ألمانيا على ولادة طفلها.

وأوضحت ناطقة باسم الشركة أنّ "الأمور سارت بصورة جيدة" والرضيع سُمي فيليكس وتولى رجال الإنقاذ نقله ووالدته إلى مستشفى.