في بروكسل... هجوم بسكين في محطة للمترو

أعلنت السلطات البلجيكية عن إصابة شخص بجروحٍ في هجوم بسلاحٍ أبيض داخل محطّة للمترو في حيّ المؤسّسات الأوروبية ليل الإثنين، من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات عن دوافع المهاجم.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد نفّذ الجريمة رجلاً يبلغ من العمر 30 عاما ولم يتم التصريح عن هويته، وذلك قبل أن تُلقي الشرطة القبض عليه.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان قرابة الساعة السادسة مساءً عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.

وقال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة أتاح بسرعة توقيف المهاجم".