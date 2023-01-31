جريمة قتل مروعة في سوريا... قتلت ابنها بمساعدة أصدقائه لهذا السبب!

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن جريمة مروعة أقدمت فيها سيدة على قتل ابنها المراهق بالتعاون مع أصدقائه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، عن جريمة مروعة أقدمت فيها سيدة على قتل ابنها المراهق بالتعاون مع أصدقائه في ريف العاصمة دمشق.

وفي تفاصيل الجريمة، فقد اعترفت والدة الضحية، البالغ من العمر 15 عاماً، خلال التحقيقات بقتل ابنها عمران، وذلك بعدما طلبت من أصدقائه تكبيله بدون علمهم أنها ستقتله.

وقد أوهمت القاتلة الأصدقاء الثلاثة "بأنها ستقوم بتسليمه للشرطة كونه لا يطيعها". وبعد خروجهم، قامت بضرب ابنها على رأسه بأداة حادة حتى فارق الحياة.

وذكر مركز الأمن الجنائي في مدينة النبك التابعة لريف دمشق، أنه تم إلقاء القبض على الجانية وتوقيف المراهقين بعد بلاغ من أحد المواطنين عن جريمة القتل.