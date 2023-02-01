لإيهام عائلتها بموتها... عراقية تقتل شابة تشبهها بمساعدة صديق!

أقدمت شابة ألمانية من أصول عراقية على قتل شابة تُشبهها بالتعاون مع شريكٍ لها، وذلك لكي تدعي الموت وتتمكن من الاختفاء "بسبب مشاكل عائلية".

ووفق وكالة فرانس برس، فقد تم العثور على جثة شابة تبلغ من العمر 23 عاما، تبيّن أنها قُتلت طعناً بسلاحٍ أبيض داخل سيارة في منطقة إنغولشتات ببافاريا في 16 آب 2022.

في البداية، اعتقد المحققون أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها. ولكن في اليوم التالي، بعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى وأن القتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق.

وبيّنت تحقيقات شرطة إنغولشتات أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة رتبت مؤامرة القتل بمساعدة شريك لها من كوسوفو يبلغ هو الآخر 23 عاماً. ولا يزال المشتبه بهما رهن التوقيف الاحتياطي منذ آب الفائت.

وكشفت الشرطة الاثنين أن "المحققين ينطلقون من فرضية أن المشتبه بها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية، وأرادت ادعاء وفاتها زوراً" لتتمكن من ذلك.

وشرحت الشرطة أن الشابة الألمانية العراقية بحثت مع شريكها على الإنترنت عن امرأة تشبهها "لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها".

وأضافت الشرطة أن المشتبه بها تواصلت قبل قتل هذه الشابة مع عدد من الشابات اللواتي يمكن أن يفين بالغرض "نظراً إلى كونهن يشبهنها"، وحاولت "عبر حساباتهن على الشبكات الاجتماعية، إقناعهنّ بمقابلتها من خلال تقديم وعود كاذبة لهن".

ونجحت بالفعل في الاتفاق مع الضحية على لقائها في 16 آب. وتوجهت المشتبه بها مع شريكها إلى منطقة هايلبرون لاصطحاب الشابة المختارة من منزلها.

وفي طريق العودة، استُدرِجَت الضحية للخروج من السيارة وجرى قتلها في الغابة "بعدد كبير" من الطعنات. ثم واصل المشتبه بهما طريقهما إلى إنغولشتات حيث عُثر على الجثة في السيارة.