العثور على قردين كانا مفقودين من حديقة حيوانات دالاس

العثور على قردين كانا مفقودين من حديقة حيوانات دالاس



عثرت شرطة دالاس الثلاثاء على قردين من فصيلة تامارين كانا فُقدا واشتُبه في أنهما سُرقا، وأعادتهما إلى حديقة حيوانات المدينة الواقعة في ولاية تكساس.



وذكرت الشرطة في صفحتها عبر تويتر أنّ عناصرها عثروا على القردين "داخل منزل مهجور في مدينة لانكستر"، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب دالاس.



وأرفقت الشرطة، التي أوضحت أنّها تلقت بلاغاً عن مكان وجود القردين، تغريدتها بصورة لأحد الحيوانين يظهر فيها "داخل خزانة في المنزل"، وأشارت إلى أنّ القردين أُعيدا إلى حديقة الحيوانات.



أما حديقة الحيوانات في هذه المدينة النفطية الكبرى في ولاية تكساس، والمشهورة بالمسلسل التلفزيوني الذي كان يحمل اسمها، فأكدت عبر فيسبوك أنّ القردين "معافيان"، مشيرةً إلى أنّ "أطباء بيطريين سيفحصانهما".



وكانت الحديقة أبلغت أجهزة الأمن الاثنين أن الحيوانين اختفيا.



وقالت شرطة دالاس في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس الثلاثاء "نعتقد أنّ الحيوانين سُرقا عمداً من القفص"، من دون أن تذكر أي مشتبه فيه أو دافع محتمل.



وأوضحت أن هذه القرود الصغيرة ذات الشارب الأبيض والتي تنتشر في غابات أميركا الجنوبية "لا تبتعد عموماً عن المكان الذي تكون موجودة فيه".



وأشارت إدارة الحديقة عبر تويتر إلى أن "قفصهما بدا بوضوح متضرراً جراء فعل متعمد".



وغالباً ما تتعرض قرود الإمبراطور تامارين لعمليات سرقة، كما حصل في ملجأ لها في شمال فرنسا عام 2016، وفي جنوب شرقها عام 2011 وفي حديقة حيوانات في بلاكبول البريطانية عام 2014.



وقد شهدت حديقة دالاس للحيوانات في الفترة الأخيرة حوادث مؤسفة. فقد عُثر على النسر المحبوب "بين" البالغ 35 عاماً نافقاً الأسبوع الفائت. ورجّحت السلطات ألا يكون نفوقه ناتجاً عن أسباب طبيعية نظراً إلى كونه مصاباً "بجرح غير مألوف".



وفي 13 كانون الثاني، هربت أنثى النمر "نوفا" من حظيرتها بعد قطع جزء من السياج عمداً. وعُثر عليها لاحقاً سالمة في الحديقة.