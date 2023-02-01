"مهرجان النار"... السماح للنساء بالمشاركة في مهرجان الفايكينغ للمرة الأولى (فيديو)

افتُتح مهرجان الفايكينغ الثلاثاء في مدينة ليرويك الساحلية في جزر شتلاند بشمال اسكتلندا بعد توقفه سنتين بسبب جائحة كوفيد-19، مع السماح للنساء بالمشاركة في الاستعراض للمرة الأولى.

ويُقام مهرجان Up Helly Aa أو "مهرجان النار" إحياءً لتاريخ الفايكينغ في هذا الأرخبيل البريطاني الواقع بين شمال اسكتلندا والنروج، بحسب وكالة فرانس برس.

ويُذكر أن الفايكينغ غزوا جزر شتلاند خلال القرن التاسع وبقيت نروجية لمدة ستة قرون قبل أن يسيطر عليها الاسكتلنديون عام 1472.

ويقام المهرجان كل آخر يوم ثلاثاء من شهر كانون الثاني منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويتوج باستعراض يضم مئات الأشخاص يرتدون زي محاربي الفايكينغ، ويلوحون بالسيوف والدروع.