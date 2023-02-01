نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!

نجت السيدة الأميركية كارولين ساساكي، عمرها 65 سنة، في اللحظة الأخيرة من حادثة مروّعة كادت أن تودي بحياتها.وفي التّفاصيل، فتفادت ساساكي صخرةً كبيرةً سقطت على منزلها واخترقت الجدار في هاواي وكادت أن تقتلها قبل أن تتحرّك في الثانية الأخيرة.وتبيّن في ما بعد أنّ الصخور تحيط بالمنزل لكن من غير الواضح ما الذي دفعها للاصطدام ولحسن الحظ لم يصب أحد داخل المنزل بالأذى.