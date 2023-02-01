مع اقتراب عيد الحبّ... حديقة حيوان تتيح تسمية صرصور على اسم الأحباء السابقين!

تقدم حديقة حيوان "سان أنطونيو" في ولاية تكساس الأميركية فرصة تسمية صرصور على اسم الحبيب (ة) السابق (ة) وإطعامه لأحد الحيوانات مقابل 10 دولارات.

تقدم حديقة حيوان "سان أنطونيو" في ولاية تكساس الأميركية فرصةً فريدة من نوعها مع اقتراب عيد الحبّ، إذ أصبح بإمكان الأشخاص تسمية صرصور على اسم الحبيب (ة) السابق (ة) وإطعامه لأحد الحيوانات مقابل 10 دولارات.

وفي صفحة حديقة حيوان "سان أنطونيو" على الإنترنت، يوضح المسؤولون أن حملة جمع التبرعات السنوية "Cry me a cockroach" ستدعم رؤية حديقة الحيوان لتأمين مستقبل للحياة البرية في تكساس وحول العالم.

أما بالنسبة للأشخاص الّذين يكرهون الحشرات، فباستطاعتهم اختيار الخضار مقابل 5 دولارات، أو قارض مقابل 25 دولاراً.

كما يمكن للأشخاص أن يختاروا رزمة تتضمن رسالة فيديو مخصصة إلى المستلم تظهر الصرصور أو القارض أو الخضار يلتهمها حيوان مقابل 150 دولاراً.