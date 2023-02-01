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صاحب مقهى يكتشف قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري من عصر النهضة (صور)
منوعات
2023-02-01 | 08:40
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صاحب مقهى يكتشف قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري من عصر النهضة (صور)
اكتشف صاحب مقهى بريطاني قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري الثامن من عصر النهضة في بريطانيا.
اكتشف صاحب مقهى بريطاني أحد أهم اكتشافات عصر النهضة في بريطانيا منذ عقود، ويتمثل بقلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري الثامن.
ووفق موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، فقد وجد تشارلي كلارك، وهو من هواة البحث عن الكنوز، القطعة الذهبية، وهي على شكل قلب يبلغ وزنها 24 قيراطًا واعتقد المعنيون في البداية أنها "رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها".
وتحمل القلادة حرفي H و K، في إشارةٍ إلى الملك هنري وزوجته كاثرين من أراغون. أما بالنسبة للجانب الآخر، فهو مزين بوردة تيودور متشابكة وشجيرة رمان، ومن المعروف أنها كانت شارة ملكة إنكلترا السابقة.
وبعد التأكد من أن القطعة المُكتشفة ليست مزيفة، قال القيمون على المعرض إنه لم يتم العثور على أي قطعة من حجمها وبأهميتها من عصر النهضة في بريطانيا لأكثر من 25 عامًا.
ويُذكر أنه لم يتم وضع أي سعر على القلادة بعد ولكن من المحتمل أن يكون باهظاً جداً.
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تشارلي كلارك
صاحب مقهى
بريطاني
هواة البحث عن كنوز
قلادة ذهبية
الملك هنري الثامن
عصر النهضة
بريطانيا
الملكة كاثرين أراغون.
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