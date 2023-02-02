الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لهذا السبب...استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

منوعات
2023-02-02 | 02:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لهذا السبب...استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لهذا السبب...استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

استراليا تقرر إزالة صور ملوك بريطانيا من أوراقها النقدية

أعلن المصرف المركزي البريطاني الخميس أن صور ملوك بريطانيا ستختفي من الأوراق النقدية في أستراليا التي ستحمل فئة الخمسة دولارات منها رسوما تكرم ثقافة السكان الأصليين.

 ويعني قرار عدم وضع صورة الملك تشارلز الثالث على  العملة الورقية من فئة الخمسة دولارات أن الأوراق النقدية الاسترالية لن تحمل تدريجيا صورة أي عاهل بريطاني.

لكن البنك المركزي لم يذكر أي تفاصيل بشأن صورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي تظهر على بعض العملات المعدنية المتداولة. 

واستراليا عضو في الكومونولث ويرئس دولتها رسميا الملك تشارلز الثالث يمثله حاكم عام. وقد أعلنت عند وفاة إليزابيث الثانية يوم حداد وطني في الثامن من أيلول/سبتمبر.

لكن بعض مجموعات الشعوب الأصلية تدين العواقب المدمرة للاستعمار البريطاني وتدعو إلى إلغاء الملكية. وفي 1999، شهد استفتاء حول هذه القضية هزيمة الجمهوريين بفارق ضئيل. 

وقال البنك المركزي إن قراره مدعوم من قبل حكومة حزب العمال (يسار الوسط) التي يقودها أنتوني ألبانيز وتفضل انتقالا محتملا إلى جمهورية أسترالية. 

وأكد "البنك الاحتياطي الأسترالي" إنه سيتم استشارة السكان الأصليين بشأن تصميم جديد "يكرم ثقافة الأستراليين الأوائل وتاريخهم"، موضحا أن تصميم وطباعة الورقة النقدية الجديدة سيستغرق "سنوات". 

وحتى يتحقق ذلك، ستبقى الأوراق النقدية التي تحمل صورة الملكة الراحلة المتداولة قانونية. 

وأشادت "الحركة الجمهورية الأسترالية" بقرار إزالة صور الملوك، مشيرة إلى أن الشعوب الأصلية سبقت الاستعمار البريطاني ب65 ألف سنة.
 

آخر الأخبار

منوعات

استراليا

ملوك بريطانيا

الأوراق النقدية

LBCI التالي
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا
ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-01-31

عثمان عرض مع سفيري استراليا وتشيكيا الاوضاع وتعزيز التعاون

LBCI
رياضة
2023-01-29

ديكوفينش يحصد بطولة استراليا المفتوحة للمرة العاشرة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-10

الصين تحذر استراليا من اليابان

LBCI
أخبار دولية
2022-12-07

واشنطن وكانبيرا تدعوان اليابان إلى نشر قوات في استراليا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:30

عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:59

ما الفرق بين غوغل و Chat Gpt؟

LBCI
منوعات
08:40

صاحب مقهى يكتشف قلادة ذهبية تعود إلى الملك هنري من عصر النهضة (صور)

LBCI
منوعات
08:32

مع اقتراب عيد الحبّ... حديقة حيوان تتيح تسمية صرصور على اسم الأحباء السابقين!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
03:04

سلسلة من المنخفضات الجوية تؤثّر على لبنان..

LBCI
آخر الأخبار
2023-01-30

الياس حنكش لـ"#عشرين_30": لا دلالة دستورية على موضوع الثلثين في الدورات الثانية لانتحاب رئيس للجمهورية وهناك 3 مكونات في المجلس تعطل الجلسات وهي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
00:58

التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

LBCI
امن وقضاء
2023-01-25

مصادر في النيابة العامة التمييزية للـLBCI: عويدات أوفد رئيس قسم المباحث المركزية ومساعده الى منزل القاضي البيطار لاستدعائه للحضور أمام عويدات للاستماع إليه في موضوع اغتصاب السلطة لكن البيطار رفض الحضور فتم تنظيم محضر في هذا الشأن وجرى الادعاء عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الشأن الرئاسي حضر في جولة النواب اللبنانيين في واشنطن

LBCI
رياضة
13:35

فوز مثير لدينامو على Strong Group في دورة دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان يحصد مرتبة متقدمة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم

LBCI
أخبار دولية
13:32

المذنب الأخضر يزور الأرض بعد ٥٠ ألف عام!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في الرياض... ليلة تكريمية للفنان السعودي الراحل طلال مداح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قمة روحية مسيحية طارئة فرضتها الظروف الاستثنائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لقاءات الوفد النيابي اللبناني مستمرة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إجتماع أمني - قضائي - وزاري حول المكبّ القنبلة... هذه مقرراته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

عدد من المدارس الخاصة اقفل اليوم... في حين فتح عدد آخر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
02:12

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:08

اسعار المحروقات الى ارتفاع...

LBCI
حال الطقس
06:51

هل تنحسر العاصفة الثلجية؟

LBCI
منوعات
08:26

نجت في اللحظة الأخيرة... صخرة ضخمة تخترق جدار منزل سيّدة وتكاد تسحقها!

LBCI
فنّ
05:40

الموت يُفجع باسم ياخور... "رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة"

LBCI
فنّ
05:29

لبنانيّة تبدع في The Voice كندا... كريستا ماريا أبو عقل تسجّل سابقة في تاريخ البرنامج (فيديو)

LBCI
أخبار سياسية
03:53

كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها مع الرئيس السابق ميشال عون: نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة العلاقة مع التيار الوطني وفق الأسس التي ساهم عون في إرسائها وبلدنا اليوم بحاجة الى تضافر جهود الجميع

LBCI
امن وقضاء
06:58

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة