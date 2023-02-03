الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"بوبي" يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر كلب على الإطلاق في غينيس
منوعات
2023-02-03 | 05:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"بوبي" يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر كلب على الإطلاق في غينيس
"بوبي" يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر كلب على الإطلاق في غينيس
بعد أسبوعين من إعلان سبايك كأكبر كلب يعيش في العالم، تلقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية دليلاً على وجود كلب أكبر سنًا، يبلغ عمره 30 عامًا و266 يومًا.
وحطم الكلب البرتغالي بوبي رقمًا قياسيًا كأقدم كلب على الإطلاق. وهو من سلالة Rafeiro do Alentejo ، وهي سلالة من كلاب الحراسة وتعيش بمتوسط عمر يتراوح بين 12 و 14 عامًا.
وتم التحقق من عمر بوبي، الذي عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس الريفية في ليريا، بواسطة قاعدة البيانات للحيوانات الأليفة المرخصة من الحكومة البرتغالية ويديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.
مصدر
آخر الأخبار
منوعات
بوبي
الرقم القياسي
أكبر كلب
غينيس
التالي
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
في ذكرى وقوعه بالبئر...عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-01-28
مساحتها نحو 1300 متر مربع... أكبر بيتزا في العالم تكسر الرقم القياسي لـ"غينيس"
منوعات
2023-01-28
مساحتها نحو 1300 متر مربع... أكبر بيتزا في العالم تكسر الرقم القياسي لـ"غينيس"
0
منوعات
2023-01-23
"سبايك"... أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس
منوعات
2023-01-23
"سبايك"... أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس
0
منوعات
2022-12-09
بمساحة ملعب كرة قدم...قطر تحطم الرقم القياسي في غينيس بأكبر لوحة فنية عالمية
منوعات
2022-12-09
بمساحة ملعب كرة قدم...قطر تحطم الرقم القياسي في غينيس بأكبر لوحة فنية عالمية
0
منوعات
2023-01-16
أكبر معمّر يقف على رأسه... ثمانيني يحصد رقماً قياسياً في غينيس
منوعات
2023-01-16
أكبر معمّر يقف على رأسه... ثمانيني يحصد رقماً قياسياً في غينيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:21
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
منوعات
07:21
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
0
منوعات
06:43
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
منوعات
06:43
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
0
منوعات
02:22
في ذكرى وقوعه بالبئر...عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد (صورة)
منوعات
02:22
في ذكرى وقوعه بالبئر...عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد (صورة)
0
منوعات
2023-02-02
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا
منوعات
2023-02-02
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:21
ماجدة الرومي تخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة
فنّ
05:21
ماجدة الرومي تخضع لعمليّة جراحيّة ناجحة
0
أخبار دولية
23:57
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
أخبار دولية
23:57
ماكرون يندد بـ"الاندفاع المتهور" لإيران في برنامجها النووي
0
فنّ
2023-02-02
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
فنّ
2023-02-02
الموت يُفجع ميرفا القاضي... "أريد أن اصرخ من شدّة ألمي"
0
آخر الأخبار
06:13
فؤاد مخزومي في مؤتمر الكتائب: نأمل أن يؤدي تعاوننا المستقبلي الى تحقيق أهدافنا المشتركة في جو من الثقة المتبادلة
آخر الأخبار
06:13
فؤاد مخزومي في مؤتمر الكتائب: نأمل أن يؤدي تعاوننا المستقبلي الى تحقيق أهدافنا المشتركة في جو من الثقة المتبادلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:47
الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله
أخبار لبنان
05:47
الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله
0
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحزب في الرابية عشية الذكرى ال١٧ للتفاهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
تقارير نشرة الاخبار
13:29
رئيس لجنة الصداقة الاميركية اللبنانية في الكونغرس للـLBCI: منح لبنان اعفاءات من قانون قيصر بحاجة للدراسة مطولًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
العام الدراسي رهينة عقد جلسة حكومية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البنك الدولي ينعى قرض الكهرباء .. تنفيذ الإصلاحات أولاً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
2
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
09:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
5
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
6
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
أخبار سياسية
10:10
معلومات للـLBCI: الموفد الفرنسي بيار دويكان يتوجه خلال أيام إلى واشنطن للقاء مسؤولين في البنك الدولي وفي الخزانة الأميركية لمناقشة تمويل استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن لصالح لبنان وعلم أن تحرك دويكان أتى بطلب من الرئيس ماكرون
7
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
8
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store