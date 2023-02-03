"بوبي" يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر كلب على الإطلاق في غينيس

"بوبي" يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر كلب على الإطلاق في غينيس



بعد أسبوعين من إعلان سبايك كأكبر كلب يعيش في العالم، تلقت موسوعة غينيس للأرقام القياسية دليلاً على وجود كلب أكبر سنًا، يبلغ عمره 30 عامًا و266 يومًا.



وحطم الكلب البرتغالي بوبي رقمًا قياسيًا كأقدم كلب على الإطلاق. وهو من سلالة Rafeiro do Alentejo ، وهي سلالة من كلاب الحراسة وتعيش بمتوسط عمر يتراوح بين 12 و 14 عامًا.



وتم التحقق من عمر بوبي، الذي عاش حياته كلها مع عائلة كوستا في قرية كونكويروس الريفية في ليريا، بواسطة قاعدة البيانات للحيوانات الأليفة المرخصة من الحكومة البرتغالية ويديرها الاتحاد الوطني للأطباء البيطريين.