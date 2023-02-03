رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له

رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له



رفع رجل في سنغافورة دعوى قضائية بقيمة 3 ملايين دولار ضد امرأة رفضته، زاعمًا أنها تسببت بـ"صدمة" عاطفية لحياته، وفقًا لصحيفة ستريتس تايمز.



وادعى كاوشيغان أنه اضطر إلى دفع تكاليف باهظة وخسر من أرباح شركاته التجارية من أجل العلاج للتغلب على صدمته العاطفية بعدما تعرض للرفض.



ولم يكتفِ كاوشيغان بدعوى واحدة، بل رفع دعوى قضائية ثانية على الإمرأة بقيمة 22 ألف دولار، زعم فيها أنها انتهكت اتفاقهما بشأن العمل على علاقتهما.



وقد رفضت المحكمة دعوى الـ 22 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، وأعربت عن أن مطالبة كاوشيغان "لا أساس لها"، وفقًا لصحيفة ستريتس تايمز.