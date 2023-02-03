الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
11
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
13
o
الجنوب
11
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
منوعات
2023-02-03 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك
فاز مراهق يبلغ 16 عاماً ينشر في حسابه عبر تيك توك مقاطع فيديو يوثّق فيها حياته في المزرعة، بجائزة في حفلة جديدة من نوعها في المكسيك تكافئ أفضل مؤثرين في الشبكة الاجتماعية.
ونال الكولومبي كارلوس ألبرتو دياز الذي يدير حساب "لاغرانخاديل بوريغو" (lagranjadelborrego ) عبر تيك توك، جائزة في فئة أفضل مبتكر محتوى ثقافي، خلال حفلة توزيع مكافآت تيك توك مساء الثلاثاء في مكسيكو.
وينشر دياز في حسابه الذي يتابعه 16,5 مليون مستخدم، مقاطع فيديو تظهر تفاصيل حياته كـ"مزارع" في منطقة كونديناماركا (وسط كولومبيا)، وكيف يعتني بحيواناته (خراف، خيول، صيصان).
وقال دياز الذي يسعى إلى تحقيق أرباح من محتواه على غرار مئات المرشحين لنيل الجوائز "أصوّر يومياً مقاطع فيديو وأتابع ما هو رائج عبر المنصة والمحتوى الذي ينال إعجاب المتصفحين".
إلى ذلك، فاز روبن تويستا بجائزة في فئة أفضل محتوى مُضحك.
وينشر تويستا شرائط فيديو تنطوي على سخرية من الحياة الأسرية. وفيما يضم حسابه عبر تيك توك 28 مليون متابع، تضم صفحته عبر يوتيوب 11 مليون مشترك من مختلف أنحاء أميركا اللاتينية. وأوضح الفائز المتحدر من البيرو والمقيم في بوينس ايرس أنّ "غالبية متابعيه تراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة".
ويكسب نجم مواقع التواصل البالغ 25 عاماً أموالاً من خلال الترويج للماركات عبر حسابيه. ويقول "تنشئ فيديو للماركات، ثم تدفع لك لكي ينال الفيديو نسبة مشاهدات عالية".
وتولّت شبكة تيليفيزا التلفزيونية المكسيكية تنظيم الحدث ونقله عبر إحدى قنواتها.
وسُجّل ظهور للمرشحين على السجادة الحمراء قبل التوجه إلى قاعة توزيع الجوائز، على غرار الأحداث الهوليوودية.
ووُزّع المرشحون ضمن 14 فئة بينها "أفضل متذوّق" و"أفضل فنان تجميلي" و"أفضل محترف في الألعاب" و"أفضل فنان ناشئ"، و"أفضل اتجاه رائج خلال العام".
وانطلق التصويت لاختيار الفائزين من مستخدمي المنصة في 16 كانون الثاني/يناير.
آخر الأخبار
منوعات
المكسيك
تيك توك
حفلة
التالي
نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا
رجل يقاضي امرأة رفضته... والسبب تسبّبها بـ"صدمة" عاطفية له
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
04:27
الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس الأميركي في آذار
علوم وتكنولوجيا
04:27
الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" يمثل أمام الكونغراس الأميركي في آذار
0
أخبار دولية
2023-01-30
ثمانية قتلى في هجوم على ملهى ليلي في شمال وسط المكسيك
أخبار دولية
2023-01-30
ثمانية قتلى في هجوم على ملهى ليلي في شمال وسط المكسيك
0
أخبار دولية
2023-01-27
سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون
أخبار دولية
2023-01-27
سيول في نيوزيلندا تتسبب بحالة طوارئ وتطيح بحفلة لإلتون جون
0
أخبار دولية
2023-01-21
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
أخبار دولية
2023-01-21
إزالة جدار من الحاويات على الحدود الأميركية المكسيكية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:51
قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي "فريد"
منوعات
10:51
قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي "فريد"
0
منوعات
09:19
فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)
منوعات
09:19
فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)
0
منوعات
08:59
لتخفيف عقوبة السجن... اقتراح قانون في ولاية أميركية يسمح بالتبرع بالأعضاء
منوعات
08:59
لتخفيف عقوبة السجن... اقتراح قانون في ولاية أميركية يسمح بالتبرع بالأعضاء
0
منوعات
07:57
نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا
منوعات
07:57
نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:44
ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا... زيلينسكي: لن نضيّع يوما واحدا
أخبار دولية
09:44
ميشال: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا... زيلينسكي: لن نضيّع يوما واحدا
0
امن وقضاء
09:10
سلام في كتاب الى النيابة العامة التمييزية: اتخاذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين من اصحاب المولدات
امن وقضاء
09:10
سلام في كتاب الى النيابة العامة التمييزية: اتخاذ اقصى الاجراءات بحق المخالفين من اصحاب المولدات
0
أخبار لبنان
07:58
عائلة الصحفي لقمان سليم تحيي الذكرى الثانية لاغتياله
أخبار لبنان
07:58
عائلة الصحفي لقمان سليم تحيي الذكرى الثانية لاغتياله
0
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
بطولة غرب آسيا لكرة السلة للفتيات تنطلق اليوم في العراق
تقارير نشرة الاخبار
08:07
بطولة غرب آسيا لكرة السلة للفتيات تنطلق اليوم في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما صحة دعوة جمعية المصارف الى اضراب يوم الاثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
08:01
ما صحة دعوة جمعية المصارف الى اضراب يوم الاثنين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
دوكان يواصل جولته في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
07:59
دوكان يواصل جولته في بيروت
0
أخبار لبنان
07:58
عائلة الصحفي لقمان سليم تحيي الذكرى الثانية لاغتياله
أخبار لبنان
07:58
عائلة الصحفي لقمان سليم تحيي الذكرى الثانية لاغتياله
0
أخبار لبنان
07:56
جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة
أخبار لبنان
07:56
جمعية تجار زحلة تطلق شهر التسوق في المدينة
0
أخبار لبنان
05:47
الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله
أخبار لبنان
05:47
الجميل خلال المؤتمر العام الـ32 لحزب الكتائب: سنعطل الانتخابات اذا تنوون ايصال مرشح جديد يحمي سلاح حزب الله
0
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
رياضة
13:40
مواجهة بين لبنان وأوكرانيا ضمن مسابقة Davis Cup بالتنس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أكثر من ٤٠ من نجوم العالم العربي على مسرح واحد…فما المناسبة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل ستنجح بكركي في للملمة البيت الداخلي تمهيدا لملمة البيت الوطني ؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
امن وقضاء
03:11
بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa
2
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:14
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
اقتصاد
15:16
إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..
4
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:23
سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
صيرفة خلقت بلبلة
6
أخبار لبنان
04:57
بيان توضيحي من شركة OMT
أخبار لبنان
04:57
بيان توضيحي من شركة OMT
7
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
صحف اليوم
00:02
البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)
8
صحف اليوم
00:06
السعودية إلى أسماء أكثر جدية (الاخبار)
صحف اليوم
00:06
السعودية إلى أسماء أكثر جدية (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store