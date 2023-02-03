حفلة في المكسيك تكرّم أفضل مؤثرين عبر تيك توك

فاز مراهق يبلغ 16 عاماً ينشر في حسابه عبر تيك توك مقاطع فيديو يوثّق فيها حياته في المزرعة، بجائزة في حفلة جديدة من نوعها في المكسيك تكافئ أفضل مؤثرين في الشبكة الاجتماعية.ونال الكولومبي كارلوس ألبرتو دياز الذي يدير حساب "لاغرانخاديل بوريغو" (lagranjadelborrego ) عبر تيك توك، جائزة في فئة أفضل مبتكر محتوى ثقافي، خلال حفلة توزيع مكافآت تيك توك مساء الثلاثاء في مكسيكو.وينشر دياز في حسابه الذي يتابعه 16,5 مليون مستخدم، مقاطع فيديو تظهر تفاصيل حياته كـ"مزارع" في منطقة كونديناماركا (وسط كولومبيا)، وكيف يعتني بحيواناته (خراف، خيول، صيصان).وقال دياز الذي يسعى إلى تحقيق أرباح من محتواه على غرار مئات المرشحين لنيل الجوائز "أصوّر يومياً مقاطع فيديو وأتابع ما هو رائج عبر المنصة والمحتوى الذي ينال إعجاب المتصفحين".إلى ذلك، فاز روبن تويستا بجائزة في فئة أفضل محتوى مُضحك.وينشر تويستا شرائط فيديو تنطوي على سخرية من الحياة الأسرية. وفيما يضم حسابه عبر تيك توك 28 مليون متابع، تضم صفحته عبر يوتيوب 11 مليون مشترك من مختلف أنحاء أميركا اللاتينية. وأوضح الفائز المتحدر من البيرو والمقيم في بوينس ايرس أنّ "غالبية متابعيه تراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة".ويكسب نجم مواقع التواصل البالغ 25 عاماً أموالاً من خلال الترويج للماركات عبر حسابيه. ويقول "تنشئ فيديو للماركات، ثم تدفع لك لكي ينال الفيديو نسبة مشاهدات عالية".وتولّت شبكة تيليفيزا التلفزيونية المكسيكية تنظيم الحدث ونقله عبر إحدى قنواتها.وسُجّل ظهور للمرشحين على السجادة الحمراء قبل التوجه إلى قاعة توزيع الجوائز، على غرار الأحداث الهوليوودية.ووُزّع المرشحون ضمن 14 فئة بينها "أفضل متذوّق" و"أفضل فنان تجميلي" و"أفضل محترف في الألعاب" و"أفضل فنان ناشئ"، و"أفضل اتجاه رائج خلال العام".وانطلق التصويت لاختيار الفائزين من مستخدمي المنصة في 16 كانون الثاني/يناير.