لتخفيف عقوبة السجن... اقتراح قانون في ولاية أميركية يسمح بالتبرع بالأعضاء

نصّ مشروع قانون مقترح في ولاية ماساتشوستس الأميركية على تخفيف عقوبات السجناء مقابل التبرع بأعضائهم أو نخاع العظام للمرضى.

وتم اقتراح مشروع قانون جديد بهدف إنشاء برنامج للتبرع بالأعضاء داخل وزارة الإصلاحيات بالولاية الأميركية.

وفي حال قبوله، "سيسمح البرنامج للأفراد المسجونين المؤهلين بتخفيف ما لا يقل عن 60 يومًا ولا يزيد عن 365 يومًا في مدة العقوبة التي ارتكبوها".

إلى جانب البرنامج الجديد، سيتم إنشاء لجنة تتألف من خمسة أعضاء مسؤولين عن الإشراف على الخطة. وستقرر اللجنة أيضًا معايير الأهلية للأفراد المسجونين المهتمين و "كمية نخاع العظام والأعضاء المتبرع بها لكسب عقوبة الفرد المراد تخفيفها".

حاليًا، لا يسمح مكتب السجون الفيدرالي الأميركي بالتبرع بالأعضاء إلا إذا كان المتلقي فردًا من العائلة المباشرة، ولكن العديد من سجون الولايات، بما في ذلك تلك الموجودة في ولاية ماساتشوستس، ليس لديها مسار للتبرع بالأعضاء أو نخاع العظام.

ووفقًا للشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاءUNOS ، يوجد حاليًا 104.413 شخصًا في الولايات المتحدة ينتظرون عملية زرع أعضاء، 58.970 منهم على قائمة الانتظار.