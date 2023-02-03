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فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)

منوعات
2023-02-03 | 09:19
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فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)
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فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)

صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي

تبحث السلطات في هونولولو في حادثة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل عائلة في ولاية هاواي الأميركية.

وفي التفاصيل، فقد نجت كارولين ساساكي، بصعوبة من التعرض لإصابة خطيرة عندما تحطمت الصخرة التي يبلغ ارتفاعها 5 أقدام عبر جدار غرفة معيشتها في بالولو، بينما كانت تسير في الغرفة لمشاهدة التلفزيون، وفقًا لـ KITV4 Island News.

وقالت ساساكي في وصفها للحادث: "كل ما سمعته هو الدوي عندما تصدع الزجاج من الباب المنزلق، لذا قمت بعمل نسخة احتياطية وأعتقد أنه مر من خلالي".

واخترقت الصخرة الجدار الخارجي، واصطدمت بسيارة الأسرة، قبل أن تعبر غرفة المعيشة، وتمر عبر جدار آخر وينتهي بها الأمر في غرفة نوم بالطابق الثاني، وفقًا لإدارة شرطة هونولولو.

وشاهد اللقطات، التي نشرتها القناة الإخبارية المحلية "KHON 2" على الإنترنت، أكثر من 1.4 مليون شخص في أقل من 48 ساعة.
 

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