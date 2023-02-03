قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي "فريد"

ينتظر كثر في مختلف أنحاء أميركا الشمالية خروج حيوانات المرموط من جحورها في الثاني من شباط من كل سنة، الأمر الّذي يُشكّل تقليداً فولكلورياً، وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية ولمعرفة ما إذا كان الشتاء سيكون أطول أو أقصر.

ولكن الحيوان الكندي "فريد" أو Fred لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، إذ عُثر عليه الخميس نافقاً، بحسب منظم هذا النشاط السنوي في فال ديسبوار بمقاطعة كيبيك الكندية روبرتو بلوندان.

ووفقاً لإذاعة "راديو كندا"، فقد أعلن بلوندان للجمهور صباح الخميس "وفاة فريد" بعد محاولته إخراجه من حجره.

وعلى الرغم من نفوق فرِد، شاء منظمو النشاط في كيبيك احترام التقليد، فاستعانوا بدمية تمثل حيوان مرموط، أتاح ظلها التنبؤ بربيع متأخر جداً.

ويعود أصل اعتماد تقليد مرموط الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إلى مزارعين ألمان اعتمدوا على سلوك الحيوان لمعرفة موعد زرع حقولهم.

ويجتمع آلاف الناس وعشرات الصحافيين في أماكن عدة من أميركا الشمالية لمتابعة يوم المرموط الذي يقام كل عام في الثاني من شباط.