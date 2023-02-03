الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي "فريد"

منوعات
2023-02-03 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي &quot;فريد&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
قبل أن يتنبأ بطول الشتاء... نفوق مرموط الأرصاد الجوية الكندي "فريد"

عُثر على الحيوان الكندي "فريد" نافقاً بعد محاولة إخراجه من حجره الخميس.

ينتظر كثر في مختلف أنحاء أميركا الشمالية خروج حيوانات المرموط من جحورها في الثاني من شباط من كل سنة، الأمر الّذي يُشكّل تقليداً فولكلورياً، وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية ولمعرفة ما إذا كان الشتاء سيكون أطول أو أقصر.

ولكن الحيوان الكندي "فريد" أو Fred لم يتمكن من القيام بهذه المهمة، إذ عُثر عليه الخميس نافقاً، بحسب منظم هذا النشاط السنوي في فال ديسبوار بمقاطعة كيبيك الكندية روبرتو بلوندان.

ووفقاً لإذاعة "راديو كندا"، فقد أعلن بلوندان للجمهور صباح الخميس "وفاة فريد" بعد محاولته إخراجه من حجره.

وعلى الرغم من نفوق فرِد، شاء منظمو النشاط في كيبيك احترام التقليد، فاستعانوا بدمية تمثل حيوان مرموط، أتاح ظلها التنبؤ بربيع متأخر جداً.

ويعود أصل اعتماد تقليد مرموط الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إلى مزارعين ألمان اعتمدوا على سلوك الحيوان لمعرفة موعد زرع حقولهم.

ويجتمع آلاف الناس وعشرات الصحافيين في أماكن عدة من أميركا الشمالية لمتابعة يوم المرموط الذي يقام كل عام في الثاني من شباط.            

آخر الأخبار

منوعات

نفوق

حيوان كندي

حيوانات المرموط

جحر

طول الشتاء

أميركا الشمالية

تقليد فولكلوري.

LBCI التالي
في ذكرى وقوعه بالبئر...عائلة الطفل المغربي ريان تُرزق بمولود جديد (صورة)
عشية ذكرى معركة ستالينغراد...تدشين تمثال لستالين في روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-02

جولة غنائية لبيونسيه في أوروبا وأميركا الشمالية بين أيار وأيلول

LBCI
أخبار دولية
2023-01-09

رئيس الوزراء الياباني يقوم بجولة على أوروبا وأميركا الشمالية

LBCI
أخبار دولية
2023-01-09

بايدن يصل إلى المكسيك لحضور قمة لقادة أميركا الشمالية

LBCI
منوعات
2022-12-12

"بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:51

قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق

LBCI
منوعات
09:19

فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... صخرة ضخمة تحطم منزلاً في هاواي (فيديو)

LBCI
منوعات
08:59

لتخفيف عقوبة السجن... اقتراح قانون في ولاية أميركية يسمح بالتبرع بالأعضاء

LBCI
منوعات
07:57

نيويورك تعيد 14 قطعة أثرية مسروقة إلى إيطاليا

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:20

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
صحة وتغذية
2022-12-30

لوزن صحي... 5 أطعمة أضيفوها إلى نظامكم الغذائي في عام 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-28

ما هو عدد الساعات اليومية لزيادة التغذية الكهربائية؟

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-02

ابتسام كادت أن تموت بسبب عنف زوجها... وهو يطالب بحماية الرجل من الجمعيات النسوية!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:07

مواجهة لبنانية منتظرة بين الرياضي وبيروت في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة

LBCI
أخبار دولية
14:04

العراق بين السعودية وإيران وأميركا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

"خيمة لقمان".. مساحة حرّة لإحياء الذكرى الثانية من اغتيال المفكر لقمان سليم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

86 عامًا على تأسيس "الكتائب"... ما الذي يجمع الشباب بالرعيل المخضرم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الجميّل في المؤتمر العام للكتائب: سنعطّل الإنتخابات إذا ما أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطّي سلاح حزب الله.

LBCI
أخبار دولية
13:45

ماذا في تفاصيل إجتماع الوفد النيابي اللبناني في الخارجية الأميركية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لانتخاب رئيس... طريق الـ 65 صوتا لم تعد سالكة

LBCI
امن وقضاء
13:42

القضاء ينتصر للمودع.. فهل تقفل المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

عينُ فرنسا على قطاع النقل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
03:11

بيان جديد لحاكم مصرف لبنان حول Sayrafa

LBCI
امن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
15:16

إقفال فروع fransabank كافة يوم غد الجمعة..

LBCI
حال الطقس
13:20

سلسلة من المنخفضات الجوية.. ثلوج وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
04:57

بيان توضيحي من شركة OMT

LBCI
أخبار لبنان
07:36

كان يصطاد الأسماك عند شاطئ طبرجا فجرفته الأمواج.. الدفاع المدني ينتشل جثته ويحذّر

LBCI
صحف اليوم
00:02

البيطار الى إصدار مذكرات توقيف.. (الأخبار)

LBCI
صحف اليوم
00:06

السعودية إلى أسماء أكثر جدية (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة