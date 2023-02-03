قتلها والدها لهذا السبب... جريمة الناشطة طيبة العلي تثير غضباً عارماً في العراق

أفادت وزارة الداخلية العراقية الجمعة بأن الناشطة العراقية على موقع يوتيوب طيبة العلي، البالغة من العمر 22 عاما، قُتلت خنقاً على يد والدها ليلة 31 كانون الثاني في محافظة الديوانية إثر "خلافات عائلية".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع حوار بين الضحية ووالدها الذي كان يقول انه غير راض عن بقائها للعيش في تركيا، فيما ردت الضحية باتهام شقيقها بالتحرش بها جنسيا.

واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن عبر تغريدة أن الشرطة المجتمعية، وهو القسم في وزارة الداخلية المعني بملفات العنف الاسري او زواج القاصرات او الابتزاز الرقمي، قد تدخلت "للوصول الى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي".

واضاف أنه بعد اجتماع تمهيدي "تفاجأنا في اليوم التالي الذي كان من المفروض فيه ان نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية، وبعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه لمركز الشرطة".

وذكر مصدر أمني في محافظة الديوانية لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم كشف أسمه، ان "الخلافات العائلية" تعود للعام 2015، لافتا الى ان الأسرة كانت قد سافرت عام 2017 الى تركيا ورفضت بعدها الشابة العودة الى العراق مع العائلة، وعاشت هناك مذاك.

وأثارت الجريمة غضباً عارماً في العراق دفع نشطاء للدعوة للتظاهر صباح الأحد امام محكمة في بغداد للمطالبة بالعدالة.

وتبذل ناشطات ومحاميات عراقيات جهودا في مجتمع ذكوري للدفاع عن حقوق المرأة، متهمين السلطات بتجاهل الحد من العنف الأسري والزواج المبكر وما يطلق عليها "جرائم شرف".