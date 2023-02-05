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حالة نادرة في تونس... ولادة رضيع يحمل توأمه داخل بطنه!

منوعات
2023-02-05 | 10:30
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حالة نادرة في تونس... ولادة رضيع يحمل توأمه داخل بطنه!
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حالة نادرة في تونس... ولادة رضيع يحمل توأمه داخل بطنه!

شهدت تونس للمرة الأولى على الإطلاق حادثة غريبة الأسبوع الماضي تتمثل بولادة نادرة لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.

شهدت تونس للمرة الأولى على الإطلاق حادثة غريبة الأسبوع الماضي تتمثل بولادة نادرة لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه.

ووفق موقع "العربية"، فقد صرّح الدكتور وسام مقني، المختص في جراحة الأطفال، لإذاعة "موزاييك" المحلية أنه تم ولادة طفل يحمل شقيقه التوأم في بطنه وهي حالة نادرة تشهدها تونس للمرة الأولى.

 وأوضح مقني أن الطفل المذكور وُلد في 30 كانون الثاني في مستشفى خاصة في العاصمة، وأنه "كان يتغذى عن طريق الكلية اليسرى لشقيقه وكان قلبه ينبض حتى الأسبوع الـ18 من الحمل قبل أن يتوقف نبض قلبه ويفارق الحياة."

وبحسب المعلومات، فيما أوضح المختصون أن عملية استئصال الجنين المتوفى داخل بطن الرضيع "لا تشكل أي خطورة" على حياته.

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