لتنشيط السياحة... هونغ كونغ تمنح 500 ألف تذكرة طيران

أعلنت مدينة هونغ كونغ الصينية منحها 500 ألف تذكرة طيران في محاولة لجذب السياح للعودة إلى المنطقة.

وبحسب المعلومات، فقد تراجعت المدينة عن قيود السفر الخاصة بكوفيد-19 في الأشهر الأخيرة الّتي تتضمن العزل الإلزامي عند الوصول، معلنةً أن السفر إلى البرّ الرئيسي للصين سيُصبح أسهل قريباً.

وبالتالي، فإن السلطات المحلية تأمل حاليا في التعافي من التأثير الهائل للوباء على قطاع السياحة، ويتضمن وجزء من خطة هونغ كونغ منح 500 ألف تذكرة طيران تزيد قيمتها عن 250 مليون يورو.

وأطلق الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي في 1 شباط حملة "Hello Hong Kong" والّتي تُقدر قيمتها بمليوني دولار.

وبالتالي، فقد تم الإعلان عن بدء توزيع تذاكر الطيران في 1 آذار على مراحل غدة، وستستمرّ الحملة لمدة ستة أشهر تقريبًا.