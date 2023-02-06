اشترت تذكرة يانصيب للمرة الأولى... طالبة كندية تفوز بجائزة قيمتها 48 مليون دولار

فازت الطالبة الكندية جولييت لامور بجائزة اليانصيب الكبرى البالغة قيمتها 48 مليون دولار، لتصبح بذلك أصغر شخص يفوز في كندا بمبلغ كبير كهذا.

وجولييت لامور طالبة في سو سان ماري في أونتاريو وتتخصص في علم الأحياء، تبلغ من العمر 18 عاما، واشترت تذكرة يانصيب للمرة الأولى بعدما شجّعها جدها على ذلك.

وقالت: "قال لي جدّي لقد بلغت الـ18 عاما، اشتري تذكرة وجرّبي حظك"، مشيرةً إلى أنها عندما دخلت المتجر اتصلت بوالدها لتسأله عن الاجراءات التي ينبغي اتباعها للمشاركة في اليانصيب.

وكانت شركة يانصيب "او ال جي" الخاصة بأونتاريو أعلنت خلال نهاية الأسبوع هوية الفائزة الوحيدة بالجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مطلع كانون الثاني، مشيرة إلى أنّ جولييت لامور "هي أصغر شخص في كندا يفوز بمبلغ كبير كهذا في اليانصيب على الإطلاق".

ولم تتابع جولييت نتائج السحب ولم يخطر في بالها أنها قد تكون الفائزة، قبل أن يقترح عليها أحد زملائها أن تتحقق من تذكرتها عبر تطبيق "او ال جي"، لتتفاجأ بأنها الفائزة.