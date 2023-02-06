الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
14
o
كسروان
14
o
الشمال
11
o
الجنوب
11
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
منوعات
2023-02-06 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
مطار حمد الدولي في قطر يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
يسعى مطار حمد الدولي في قطر هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019، بحسب ما اعلن رئيس جهاز "قطر للسياحة"الأحد.
واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر.
واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر.
وقال أكبر الباكر رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي.
وقال الباكر للصحافيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات "لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام عام 2019".
وأكد الباكر "لست راضيا ب39,5 مليون مسافر".
وأضاف "نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد".
وتابع "يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد فيفا (كأس العالم) ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس".
وأنفقت الدولة الخليجية الثرية المليارات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتتح عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا.
آخر الأخبار
منوعات
قطر
مطار حمد
التالي
الماليزيون الهندوس يحتفلون بمهرجان تايبوسام
في استراليا...وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:35
المفتي دريان استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي" وسفير قطر والصايغ: اجتماع فرنسا غير حاسم
أخبار لبنان
06:35
المفتي دريان استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي" وسفير قطر والصايغ: اجتماع فرنسا غير حاسم
0
أخبار دولية
2023-02-03
قطر تؤكد حظر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات
أخبار دولية
2023-02-03
قطر تؤكد حظر الأغذية التي تشمل مكونات منتجات الحشرات
0
أخبار لبنان
2023-02-02
وزير الزراعة تبلغ من سفير قطر رفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان
أخبار لبنان
2023-02-02
وزير الزراعة تبلغ من سفير قطر رفع الحظر عن الحشائش والورقيات المستوردة من لبنان
0
صحف اليوم
2023-01-31
قطر تسعى إلى وضع شيء ما في جيبها قبل الجلوس إلى طاولة باريس (نداء الوطن)
صحف اليوم
2023-01-31
قطر تسعى إلى وضع شيء ما في جيبها قبل الجلوس إلى طاولة باريس (نداء الوطن)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:02
الماليزيون الهندوس يحتفلون بمهرجان تايبوسام
منوعات
08:02
الماليزيون الهندوس يحتفلون بمهرجان تايبوسام
0
منوعات
07:27
في استراليا...وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش
منوعات
07:27
في استراليا...وفاة مراهقة عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش
0
منوعات
06:32
اشترت تذكرة يانصيب للمرة الأولى... طالبة كندية تفوز بجائزة قيمتها 48 مليون دولار
منوعات
06:32
اشترت تذكرة يانصيب للمرة الأولى... طالبة كندية تفوز بجائزة قيمتها 48 مليون دولار
0
منوعات
12:16
لتنشيط السياحة... هونغ كونغ تمنح 500 ألف تذكرة طيران
منوعات
12:16
لتنشيط السياحة... هونغ كونغ تمنح 500 ألف تذكرة طيران
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
امن وقضاء
07:50
مولوي يصدر تعميمين الى المحافظين كافة: اعلان حالة طوارئ بلدي وإجراء مسح بالأضرار الناتجة عن الهزة الأرضية التي ضربت لبنان
0
خبر كاذب
07:30
خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"
خبر كاذب
07:30
خبر غير دقيق متداول عن خشية وقوع زلزال في لبنان... "لا يمكن بتاتًا التنبؤ بحدوثه"
0
أخبار لبنان
2023-02-04
الأبيض: مستمرون بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية
أخبار لبنان
2023-02-04
الأبيض: مستمرون بدعم أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
08:15
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
0
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
امن وقضاء
08:06
المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال للـLBCI: انهيار صخري كبير نتيجة الهزة الأرضية أدى الى سقوط الطريق في الناقورة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:53
زلزال اليوم...هل له علاقة بفالق اليمونة الذي يمر بلبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
06:53
زلزال اليوم...هل له علاقة بفالق اليمونة الذي يمر بلبنان؟
0
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
خبر كاذب
04:11
بعد البلبلة حول عصابات سرقة بلباس الصليب الأحمر... كتانة يوضح للـLBCI
0
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
أخبار لبنان
03:14
هل من امكانية حصول هزات ارتدادية اضافية؟
0
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
رياضة
14:14
نهائي لبناني مثير بين الرياضي ودينامو في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
0
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
أخبار دولية
14:10
مقاتلة أميركية تسقط منطاد التجسس الصيني... وبكين تعلق على الحادثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الإغتراب اللبناني قد يساهم في إعادة فتح مدارس جبيل الرسمية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في المونتفردي: "يا بتدفع ومنحميك يا ما بتدفع وبتقعد عالعتمة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
آخر الأخبار
20:33
هزة ارضية قوية شعر بها سكان لبنان مركزها تركيا مع ارتدادات قوية
2
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
أخبار لبنان
06:13
وزير التربية: إقفال المدارس والثانويات والمهنيات ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة يوم الثلاثاء والأربعاء
3
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
امن وقضاء
05:34
هزة ارضية جديدة في تركيا بقوة 7.5 ريختر بحسب المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وشعر بها اللبنانيون منذ بعض الوقت
4
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
امن وقضاء
02:10
إنخفاض بأسعار المحروقات...
5
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
أخبار سياسية
13:28
الكتائبيون انتخبوا قيادتهم الحزبية.. كيف أتت النتائج؟
6
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
حال الطقس
13:23
تفاصيل العاصفة "فرح" من كفردبيان…
7
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
أمن وقضاء
02:36
بعد الهزة الارضية... لماذا اٌطلق النار في الهواء في بعض المناطق؟
8
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
خبر كاذب
04:00
عن الهزة الارضية الكبيرة... لا تصدقوا هذه التكهنات والأقاويل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store