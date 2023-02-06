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في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي

منوعات
2023-02-06 | 07:30
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في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
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في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي

مطار حمد الدولي في قطر يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي

يسعى مطار حمد الدولي في قطر هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019، بحسب ما اعلن رئيس جهاز "قطر للسياحة"الأحد.

واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر.

واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر.

وقال أكبر الباكر رئيس "قطر للسياحة" والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي.

وقال الباكر للصحافيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات "لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام عام 2019".

وأكد الباكر "لست راضيا ب39,5 مليون مسافر".

وأضاف "نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد".

وتابع "يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد فيفا (كأس العالم) ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس".

وأنفقت الدولة الخليجية الثرية المليارات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الذي افتتح عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا.
 

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