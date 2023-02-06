الماليزيون الهندوس يحتفلون بمهرجان تايبوسام

الماليزيون الهندوس يحتفلون بمهرجان تايبوسام



تجمّع الماليزيون الهندوس في معابد البلاد الأحد للاحتفال بمهرجان تايبوسام السنوي، بعد أشهر من تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 التي حظرت بموجبها التجمعات الكبيرة.



وتجمّع عشرات آلاف الأشخاص في معبد باتو كايفز الواقع على مسافة 10 كيلومترات من العاصمة كوالالمبور خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما قام كثر بغرز خطافات وأسياخ في أجسادهم في دليل على عبادة الإله موروغان.



ويحتفل هذا الحدث بذكرى اليوم الذي أعطت فيه الإلهة بارفاثي ابنها موروغان رمحاً قوياً لمحاربة الشياطين.



وصعد المصلّون حفاة 272 درجة للوصول إلى المعبد، وهو موقع ديني مهم للهندوس المحليين، حاملين تقديمات مثل قدور من الحليب وهياكل معدنية مزخرفة ثقيلة يطلق عليها كافاديس.



وسجل احتفال هذا العام أكبر قدر من الإقبال بعدما تراجعت المشاركة فيه في السنوات الأخيرة، فيما كان المصلّون فرحين بالسماح لهم بممارسة طقوسهم مجددا.