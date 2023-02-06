مقتل متزلّجَيْن جراء انهيار ثلجي في سويسرا

مقتل متزلّجَيْن جراء انهيار ثلجي في سويسرا



قُتل متزلجان خرجا من الحلبة المخصصة للتزلج السبت في كانتون غراوبوندن جنوب شرق سويسرا.



وأشارت الشرطة في بيان إلى أنّ متزلجاً ثالثاً من المجموعة جرفه الانهيار الثلجي الذي وقع فوق المتزلجين، إلا أنه تمكّن من النجاة.



وأوضحت الشرطة أنّ القتيلين هما امرأة تبلغ 56 عاماً ورجل في الـ52 من عمره.



ولفتت إلى أنّ كمية كبيرة من الثلوج غمرت الضحيتين فيما رصد عناصر الإنقاذ مقتلهما.



وذكرت الشرطة أنّه تعيّن وقف عملية الإنقاذ بسبب ضعف الرؤية وسوء الأحوال الجوية، ثم جرى استئنافها بعد الظهر.



وكان 5 أشخاص قضوا جراء انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا، ما دفع المسؤولين في الدولتين إلى التحذير السبت من المخاطر التي يشكلها الغطاء الثلجي غير المستقر.