السلطات المصرية توقف ثلاثة من صناع المحتوى الساخر على الانترنت... لهذا السبب

بعد انتشار مقطع فيديو كوميدي تدور قصته حول زيارة شاب في السجن، أوقف الأسبوع الماضي ثلاثة أشخاص من صناع المحتوى الإلكتروني الساخر في مصر على خلفية نشرهم فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يحوي مشاهد تمثيلية كوميدية حول زيارة شاب في السجن.

وقد جددت السلطات المصرية الحبس الاحتياطي لمحمد حسام الدين وبسمة حجازي وأحمد طارق، وهم من صناع المحتوى الساخر على الانترنت بتهم "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية".

ووفق وكالة فرانس برس، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين نبيه الجنادي الاثنين إنه تم تجديد الحبس الأحد لمدة 15 يوما للمتهمين الذين أوقفوا الأسبوع الماضي.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة، بحسب الجنادي، تجديد حبس ناشط عمالي مصري مع صانعي المحتوى في إطار القضية نفسها، على الرغم من "أنه ليس له أي علاقة بالفيديو الساخر".

ويتابع صناع المحتوى المتهمين على موقع تيك توك أكثر من مليون شخص.

وبحسب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، عادة ما توجه السلطات المصرية تهمة نشر الأخبار الكاذبة للمعارضين.