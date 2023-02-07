توفيت والدتها... إنقاذ طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض في سوريا بعد الزلزال المدمر

إنقاذ طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض في سوريا بعد الزلزال المدمر



انتشلت طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض، في مدينة حلب السورية، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين.



وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجلاً يركض حاملاً بين ذراعيه طفلة حديثة الولادة، في بلدة جنديرس شمال غربي مدينة حلب، لينقذها من الجو البارد ويبحث عن غطاء لها، بحسب وسائل إعلام سورية أفادت أيضاً بوفاة والدتها بعد ولادة الطفلة مباشرة.



وفي سياق متصل، أفاد "الدفاع المدني السوري" بأن عدد الضحايا جراء الزلزال وصل إلى أكثر من 740 وفاة، وأكثر من 2100 مصاب، مع وجود مئات العوائل تحت الأنقاض، مع انهيار 84 مبنى في جنديرس بريف حلب على رؤوس ساكنيها.



وأشار "الدفاع المدني" إلى استمرار عمليات البحث، وسط صعوبات كبيرة وأمطار غزيرة وحرارة تحت الصفر، واستمرار الهزات الارتدادية.