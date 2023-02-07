توفيت والدتها... إنقاذ طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض في سوريا بعد الزلزال المدمر

لقطات مؤلمة تُظهر انتشال طفلة وُلدت تحت الأنقاض في بلدة جنديرس بريف عفرين. عائلة الطفلة نازحين من ديرالزور، توفيت بالكامل جراء الزلزال بما فيهم الأم.#سوريا #تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_شرق_المتوسط pic.twitter.com/kMyJ8c5s86
— Mzahem Alsaloum (@Mzahem_Alsaloum) February 6, 2023
لقطات مؤلمة تُظهر انتشال طفلة وُلدت تحت الأنقاض في بلدة جنديرس بريف عفرين. عائلة الطفلة نازحين من ديرالزور، توفيت بالكامل جراء الزلزال بما فيهم الأم.#سوريا #تركيا #زلزال_ترکیا #زلزال_تركيا_سوريا #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_شرق_المتوسط pic.twitter.com/kMyJ8c5s86