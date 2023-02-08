الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"اليونسكو" قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال

منوعات
2023-02-08 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;اليونسكو&quot; قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"اليونسكو" قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال

"اليونسكو" قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الثلاثاء أن موقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي في سوريا وتركيا تعرضا لأضرار من جراء الزلزال المدمر محذرة من احتمال أن تكون عدة مواقع أخرى قد تضررت أيضا.

طالت تداعيات الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة الإثنين إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم في المنطقة المعروفة باسم "الهلال الخصيب" والتي شهدت ظهور حضارات مختلفة من الحيثيين إلى العثمانيين.

وقد خلف هذا التاريخ الغني وراءه مجموعة من المواقع الأثرية، يعود العديد منها إلى آلاف السنين، وتعد مراكز جذب رئيسية للسياح.

بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بمدينة حلب القديمة والقلعة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، قالت اليونسكو إن ثلاثة مواقع أخرى على الأقل مدرجة على قائمة التراث العالمي قد تكون تعرضت لأضرار، من بينها موقع نمرود داغ (جبل نمرود) الأثري الشهير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي "ستقدم منظمتنا المساعدة في إطار التفويض المعطى لها".

وجاء في بيان للمنظمة إن اليونسكو أجرت مع شركائها مسحا أوليا لأضرار الزلزال.

وقالت إنها "قلقة بشكل خاص" بشأن مدينة حلب القديمة، المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ 2013 بسبب الحرب في سوريا.

أضافت "لوحظت أضرار جسيمة في القلعة. وانهار البرج الغربي لسور المدينة القديمة وأصبح عدد من المباني في منطقة الاسواق في حالة ضعف".

كانت حلب المركز التجاري لسوريا قبل الحرب وتعتبر من أقدم المدن المأهولة بالسكان في العالم، وتفخر بالأسواق والمساجد والنزل والحمامات. 

لكن حصارا قاسيا فرضته القوات الحكومية على فصائل معارضة شوه معالمها.

عبرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا الإثنين عن القلق إزاء تلك الأضرار وقالت إن أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية لحلب انهارت.

- تأمين سريع للمواقع - 
وبشأن تركيا أسفت اليونسكو لانهيار العديد من المباني" في موقع التراث العالمي في قلعة ديار بكر وحدائق هوسال المجاورة. 

وشددت على أن المنطقة بأكملها كانت مركزا مهما في العصور الرومانية والساسانية والبيزنطية والإسلامية والعثمانية. 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي وقع قبيل الفجر، ضرب على مقربة من غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا على عمق حوالي 18 كلم.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن القلعة التي شيدتها الجيوش الرومانية قبل  2200 عام، وتطل على غازي عنتاب، انهارت جراء الزلزال واستحالت أنقاضا.

والقلعة ليست من بين المواقع ال19 في تركيا المدرجة حاليا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقالت منظمة بلو شيلد انترناشونال غير الحكومية المعنية بحماية معالم تراثية في أنحاء العالم إن "التكلفة البشرية مفجعة. ونأسف بشدة أيضا للأضرار التي لحقت بمعالم ثقافية في تركيا وسوريا".

ووسط أحوال جوية سيئة والطبيعة النائية لتلك المناطق ما يصعّب الوصول إليها والحصول عن معلومات بشانها، تقول اليونسكو إن معالم أخرى في تركيا مدرجة على قائمة التراث العالمي غير بعيدة عن مركز الزلزال، قد تكون تضررت.

وقالت إن تلك المعالم تشمل موقع غوبيلكي تيبي الشهير من العصر الحجري الحديث في محافظة شانلي أورفا، موطن أقدم إنشاء من الحجارة الضخمة (ميغاليت) يعود لنحو عشرة آلاف عام.

وأضافت أن اليونسكو قلقة أيضا بشأن موقع نمرود داغ، أحد أكثر مناطق الجذب شهرة في تركيا مع تماثيله العملاقة وهي جزء من مقبرة ملكية قديمة أقيمت على قمة جبل. 

والموقع الثالث هو معلم أرسلان تيبي الأثري العائد للحضارة الحيثية الحديثة قرب ملاطية المدينة التي تعرضت لأشد أضرار الزلزال.

وأضافت اليونسكو أنها "تحشد خبراءها لإجراء مسح دقيق للأضرار بهدف تأمين سلامة هذه المواقع وثباتها".
 

آخر الأخبار

منوعات

زلزال

تركيا

سوريا

اليونسكو

التراث العالمي

LBCI التالي
زلزال تركيا وسوريا المدمّر يطال عالم الرياضة
توفيت والدتها... إنقاذ طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض في سوريا بعد الزلزال المدمر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:44

وائل كفوري يعلّق على زلزال تركيا وسوريا: "نجّنا يا رب"

LBCI
رياضة
02:20

زلزال تركيا وسوريا المدمّر يطال عالم الرياضة

LBCI
أخبار دولية
00:38

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى 8700

LBCI
أخبار لبنان
12:06

الراعي يعزّي بضحايا زلزال تركيا وسوريا: ندعو المجتمع الدولي لتوفير أقصى امكانيات الدعم والتضامن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
02:20

زلزال تركيا وسوريا المدمّر يطال عالم الرياضة

LBCI
منوعات
06:53

توفيت والدتها... إنقاذ طفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض في سوريا بعد الزلزال المدمر

LBCI
منوعات
2023-02-07

الزلزال في تركيا وسوريا ... لماذا كان مدمّرا الى هذا الحد؟

LBCI
منوعات
2023-02-07

أضرار في قلعة حلب الأثرية جراء الزلزال المدمّر

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-11

اجتماع عقد الثلاثاء في تركيا بين مفوضي حقوق الانسان في كل من أوكرانيا وروسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-01-07

مكارثي "يستولي" على مطرقة الكونغرس الاميركي بعد طريق صعب

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-06

جعجع بعد الإجتماع الطارىء في معراب: نحن أمام مسرحية لحزب الله وحلفائه لإيصال مرشحهم للرئاسة ولن نقبل بمرشح "لا حول ولا قوة له" وبأن نمدد الأزمة 6 سنوات أخرى

LBCI
خبر كاذب
17:36

الخارجية الاميركية توضح... "العقوبات لا تمنع وصول المساعدات للشعب السوري"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:51

ماذا يخبر مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن انفجار أمس في مستشفى نبيه بري الحكومي؟

LBCI
أخبار لبنان
04:07

العثور على لبنانيين تحت الانقاض في تركيا على قيد الحياة

LBCI
أخبار لبنان
01:51

انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
رياضة
14:16

من هو اللاعب الواريرز الذي سرق الاضواء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

إشارات سياسية إيجابية وحدها تلجم الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هل سيستمر اضراب المصارف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

في مرفأ بيروت... سفينة تحمل أكثر من ألفي طنّ من السولفات فهل من مخاوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

زلزال تركيا جرس انذار...مباني لبنان مهترئة !

LBCI
أخبار دولية
13:59

اللبنانيون في تركيا وسوريا... منهم من تأكدت نجاتهم ومنهم من لم يعرف مصيرهم بعد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:23

اسعار المحروقات تعاود ارتفاعها...

LBCI
آخر الأخبار
06:55

معلومات الـLBCI: فرق الانقاذ تمكنت من الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت انقاض احد الفنادق في انطاكية اضافة الى انتشال رابع كان عالقا في مكان آخر في انطاكية يُعمل على نقله إلى احدى المستشفيات

LBCI
آخر الأخبار
11:50

معلومات الـLBCI: جميع المسجلين لدى سفارة لبنان في أنقرة والذين فُقد الاتصال بهم سابقاً تم العثور عليهم في حين لا تزال أعمال البحث جارية عن الذين أبلغ ذووهم عن فقدانهم مِن غير المسجّلين ومن بينهم ثلاثة اشخاص جرى تحديد مكانهم قبل ساعات

LBCI
أخبار لبنان
07:10

الوصول الى ثلاثة لبنانيين عالقين تحت أنقاض أحد الفنادق في انطاكية وانتشال رابع

LBCI
اقتصاد
06:20

جمعية المصارف عرضت مشاكلها أمام ميقاتي... فإلى متى يستمر الاضراب؟

LBCI
حال الطقس
23:52

المنخفض الجوي ينحسر غداً.. اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
امن وقضاء
01:34

المعلومات الأولية للـLBCI: انتشال اللبناني باسل حبقوق من تحت الانقاض في تركيا ولا يزال على قيد الحياة

LBCI
امن وقضاء
01:45

اليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة